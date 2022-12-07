Haberler Yaşam Haberleri Türk Yıldızları uçağı Konya'da düşmüştü! Pilot taburcu oldu
Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:37

Türk Yıldızları uçağı Konya'da düşmüştü! Pilot taburcu oldu

Konya'da, kuş çarpmasıyla askeri eğitim alanına düşerken, paraşütle atlayıp sağ kurtulan, Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağının pilotu Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu (39), hastaneden taburcu edildi.

DHA
Türk Yıldızları uçağı Konya’da düşmüştü! Pilot taburcu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına, dün kalkıştan bir süre sonra, saat 12.30 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki askeri eğitim alanına düştü. Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Civelekoğlu'nun bu sabah tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olduğu öğrenildi.

Binbaşı Civelekoğlu'nun, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan birkaç ay önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na atandığı ve Türk Yıldızları'nın 2023'teki gösterileri için eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan 3'üncü Ana Jet Üst Komutanlığı'na bağlı kaza kırım ekipleri, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'LÜ ZİRVE! Emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı masaya geldi
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Türkiye o saate kilitlendi! Kritik toplantı öncesi peş peşe asgari ücret mesajları!
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sisteme aktarılacak
Kuruluş Osman’da Osman Bey dört yandan kuşatıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Yıldızları uçağı Konya'da düşmüştü! Pilot taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA