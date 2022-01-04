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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:38 Son Güncelleme: 4.1.2022 10:49

Turkish Cargo, 63 atı taşıdı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Turkish Cargo, 63 atı taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, 59 tanesi tek seferde olmak üzere 63 adet atı, ABD’nin Şikago kentinden İstanbul’a taşıdı.

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek, gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

Turkish Cargo , 59 tanesi tek seferde olmak üzere 63 adet atı, ABD'nin Şikago kentinden özel olarak tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip 21 özel at ahırı kullanarak İstanbul'a taşıdı.



Uluslararası kurallar gereği yalnız başına taşınmalarına izin verilmeyen atlara, uçuş süresince bakıcıları ve IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Atatürk Havalimanı canlı hayvan odalarında, doğal yaşam koşullarına uygun olarak kısa bir süre misafir edilen atlar, kolay hareket imkanı sağlayan özel yükleme kapıları aracılığıyla Türkiye'deki sahiplerine sorunsuz bir şekilde teslim edildi.



Her yıl ekim - kasım aylarında at yetiştiricileri tarafından ABD'den ihale ile toplu at alımı yapılan atlar daha önce yabancı hava kargo taşıma şirketleri ile Türkiye'ye getiriliyordu.

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Turkish Cargo, 63 atı taşıdı
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