Haberler Yaşam Haberleri Turkish Cargo’dan müthiş at operasyonu
Giriş Tarihi: 5.1.2022

Turkish Cargo’dan müthiş at operasyonu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Turkish Cargo’dan müthiş at operasyonu
CANLI hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 59'u tek seferde olmak üzere 63 at, ABD Chicago'dan İstanbul'a başarılı bir şekilde taşındı. Atlar, Chicago'dan İstanbul'a özel olarak tasarlanan, kaydırmaz zemin ve oval kenarlara sahip 21 özel at ahırı (stall) kullanılarak konforlu bir şekilde getirildi. Uçuş süresince sertifikalı Turkish Cargo personelinin eşlik ettiği atlar sahibine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi!
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş
Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!
Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası yazılı açıklama: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Fox TV'deki 'Maske Kimsin Sen?' programına çok sert tepki: Bu büyük bir skandaldır...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Eşine bunu yapan yandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkish Cargo’dan müthiş at operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA