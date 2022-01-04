Turkish Cargo’dan müthiş at operasyonu

CANLI hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları oluşturan Turkish Cargo operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 59'u tek seferde olmak üzere 63 at, ABDChicago'dan İstanbul'a başarılı bir şekilde taşındı. Atlar, Chicago'dan İstanbul'a özel olarak tasarlanan, kaydırmaz zemin ve oval kenarlara sahip 21 özel at ahırı (stall) kullanılarak konforlu bir şekilde getirildi. Uçuş süresince sertifikalı Turkish Cargo personelinin eşlik ettiği atlar sahibine teslim edildi.