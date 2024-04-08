Türkiye bu Ramazan’da da mazlumları unutmadı

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatan Türkiye, Gazze'den Lübnan'a, Mali'den Yemen'e mazlumların yardımına koştu.

Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzat Türkiye Ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı. Deniz Feneri aracılığıyla, Türkiye de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi mazlum ve mağdur Müslümanların yardımına koştu. Hazırlanan Ramazan projeleri ile hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Deniz Feneri Derneği, işgalci İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara ve ambargolara rağmen Refah sınır kapısından yardımlarını geçirerek, Filistinli mazlumlara ulaştırdı. Ramazan ayına bombalar ve soykırım altında giren Gazze'li Müslümanlar açlık ve susuzluk ile yaşam mücadelesi verirken, Deniz Feneri, Mersin Limanı'ndan gemi ile bölgeye gönderdiği yardımları Mısır üzerinden tırlara yükleterek Refah sınır kapısına ulaştırdı. Bölgedeki taciz ateşlerine boyun eğmeyen ekipler, yıkıntılar arasından güç şartlarda yardım tırlarını Gazze'ye ulaştırdı. Tırlara yüklenen gıda kolileri, unlar, battaniyeler ve acil insani yardım malzemeleri bölgedeki mazlum insanlara ulaştırıldı.

BARINMA YARDIMLARI SÜRÜYOR

Gazze'de Ramazan boyunca iftar ve sahur için sıcak yemek yardımları yapılırken, aynı zamanda evlerini kaybetmiş Filistinliler için de çadırlar dağıtıldı. Diğer yandan savaşın bıraktığı kötü ortamda bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyen setleri de düzenli olarak bölgeye ulaştırılırken, hayatın devam ettiği bölgelerde zekat ve fidye olarak nakdi yardımlar da yapıldı.

DEPREM BÖLGESİ DE UNUTULMADI

Deniz Feneri Derneği, asrın felaketini yaşayan deprem bölgesindeki 11 ilde de Ramazan yardımlarıyla depremzedelerin yanında oldu. Ramazan ayı boyunca yıkımdan etkilenen illerde kurulan aş evlerinde 30 gün boyunca on binlerce depremzede vatandaşa iftar ve sahur yemeği verildi. Bu illerde aynı zamanda Ramazan ayı boyunca yüz bin kişiye sahur paketi ulaştırıldı.

ÇOCUKLARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ

Her yardım çalışmasında olduğu gibi çocuklar içinde hazırlanmış olunan hediye paketleri depremzede çocukları sevindirdi. Ayrıca bayram öncesi depremzede çocuklara bayram harçlığı ve bayramlık kıyafet hediye edildi. Diğer yandan 3 kıtada iftar sofraları kuran Dernek, Avrupa, Asya ve Afrika'da Zekat ve Fitre yardımlarını da ulaştırdı. Deniz Feneri Derneği; Ramazan ayı boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Etiyopya, Gana, Kamerun, Lübnan, Mali, Nijerya, Sıerra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Suriye ve Yemen'de Türkiye adına mazlumların yüzünü güldürdü.