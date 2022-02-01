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Giriş Tarihi: 1.2.2022 09:21 Son Güncelleme: 1.2.2022 09:22

Türkiye, dünya için çevreci misyon üstlenecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye, dünya için çevreci misyon üstlenecek

Dışişleri Bakanlığı, günümüzde yaşanan önemli küresel sorunların 2030 yılına kadar çözülebilmesi amacıyla Ufuk Avrupa Programı kapsamında belirlenen beş öncelikli alanda "Misyon" adı verilen yapıların oluşturulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı ile Ufuk Avrupa Programı kapsamında dünya ölçeğinde belirlenen 5 çevreci misyon görevi için üye görevlendirileceğini kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan çevre felaketlerinin 2030 yılına kadar çözülebilmesi amacıyla Ufuk Avrupa Programı kapsamında belirlenen beş öncelikli alanda "Misyon" adı verilen yapıların oluşturulduğunu bildiren bakanlık, bu yapıların toprak sağlığı ve gıda, iklim değişikliğine uyum, kansere çözüm bulunması, dünya çapında en az 100 şehrin iklim zararsız hale getirilmesi ile okyanus ve suların temizliğine yönelik hedefler içeren Misyonlarla ilgili olduğunu belirtti.


ALANINDA UZMAN KİŞİLERDEN ÜYE SEÇİLECEK
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan niyet beyanı çağrısı çerçevesinde, her bir Misyon için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla alanında uzman kişilerin yer aldığı danışma kurullarının oluşturulmasının planlandığını ifade eden bakanlık, çağrı kapsamında her kurul için 15 üye olmak üzere toplamda 75 üyenin seçileceğini ifade etti. Misyon görevleri için Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarından da üyeler görevlendirilecek.


ŞEHİRLER İÇİN İKİ KRİTER BELİRLENDİ
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek ve çevreci olarak dönüştürülecek dünya çapından en az 100 şehrin belirleneceği misyon görevi için Türkiye'den başvuracak olan şehir ve belediyelerin iki uygunluk ölçütünü karşılaması bekleniyor. Bunlardan ilki, çağrıya başvuracak il ve ilçe belediyelerinin nüfusunun en az 50 bin olması şartı. Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan şehirler için bilgi kiti dokümanında, özellikle emisyonların azaltılması yönüyle önem teşkil eden 100 binin üzerinde nüfusa sahip belediyelerin tercih sebebi olduğu ifade ediliyor. İkinci uygunluk ölçütü olarak ise başvuru sahibinin, 2030 yılı sıfır emisyon hedefine ilişkin motivasyona sahip olduğunu net bir şekilde ifade edebilmesi kriteri yer alıyor.


İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI
Paris Anlaşması'nı TBMM'den geçirerek iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sayfa açan Türkiye, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirecek. Bu hedef petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımını azaltarak, yenilenebilir enerjiye yönelmeyi de beraberinde getiriyor.

Gelişmiş ve gelişmekte ülkelerin ulusal katkı beyanları ile emisyon azaltım ve sınırlama hedefleri koymasının istendiği anlaşma çerçevesinde, kararların uygulanması gözden geçiriliyor ve tüm tarafların çalışmaları izleniyor.

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Türkiye, dünya için çevreci misyon üstlenecek
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