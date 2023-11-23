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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Türkiye ‘Dünya Miras Komitesi’ üyeliğine seçildı

ANKARA
Türkiye ‘Dünya Miras Komitesi’ üyeliğine seçildı
Türkiye, 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine, 137 oyla en yüksek oyu alarak seçildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gereken önlemleri almakla görevli UNESCO Dünya Miras Komitesi, ülkemizden de 21 alanın kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesine ilişkin çalışmaları yönetmektedir" denildi. Türkiye, daha önce 1983-1989 ve 2013-2017 dönemlerinde iki kez UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde görev almıştı.

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Türkiye ‘Dünya Miras Komitesi’ üyeliğine seçildı
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