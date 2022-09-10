TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Eurobasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı canlı yayın izle

Türkiye Fransa basketbol maçı canlı yayın kanalı için araştırmalar başladı. A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa ile mücadele edecek. Berlin'de oynanacak maç, saat 13:00'te başlayacak. 12 Dev Adam'ı desteklemek isteyen basketbol severler, ''Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusu Türkiye Fransa basketbol maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Türkiye Fransa basketbol maçı canlı izle linki ve tüm detaylar…
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi Fransa oldu. İşte, Türkiye Fransa basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;
Türkiye Fransa basketbol maçı canlı yayını NTV ekranlarında gösterilecek.
Türkiye Fransa basketbol maçı canlı izle için: https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir