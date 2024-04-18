Türkiye genelinde 1 ayda 105 bin 394 konut satıldı

TÜİK, 2024 Mart ayına ait Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Mart ayında yurt genelinde 105 bin 394 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari oldu.

DOĞU MARMARA'DA 6 BİN 107 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2024 yılı Mart ayında Konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 624 konut, Sakarya' da bin 626 konut, Düzce'de 508 konut, Bolu'da 364 konut ve Yalova'da 985 konut satışı gerçekleşmiştir.

YABANCILARA MART AYINDA BİN 778 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak bin 778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK RUS VATANDAŞLARI

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 182 konut ile İran, 129 konut ile Ukrayna ve 82 konut ile Irak vatandaşları izledi.