Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? Vaka sayıları 40 kat arttı! İşte tablodaki veriler...

KAPANMA KARARI ÇIKAR MI?

Peki, artan vaka sayıları sonrası yeni tedbirler alınacak mı? Hatta Türkiye yeniden kapanacak mı? "Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek covidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLAN NE YAPMALI?

Yeni yoğun bakımların açılmasına gerek olmadığını söyleyen Bakan Koca, durumu riskli olan, koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin ne yapması gerektiğini de anlattı. "Bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak covidle yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı ayrıca koronavirüsün belirtilerinin son dönemde grip benzeri seyrettiğini söylerken, belirtileri de boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve kas ağrısı olarak sıraladı.