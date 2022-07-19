Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? Vaka sayıları 40 kat arttı! İşte tablodaki veriler...

Günlük vaka sayısı son durum ve gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bayram sonrası yurt genelinde hızla artan vakalarla ilgili son durum değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sayıların 40 kat arttığı vurgulanırken "19 Temmuz 2022 Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorusu ise yanıt aramaya başladı. İşte Günlük korona tablosu ile vaka sayısı verileri...
BAKAN KOCA: VAKA SAYISI GÜNLÜK 40 KAT ARTTI
Dünyada koronavirüs vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Almanya, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde günlük yüzbinleri geçen vaka sayıları görülmeye başlandı. Peki, Türkiye'de durum nasıl? Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çekici rakamlar paylaştı.
"Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz" dedi.
KOCA: YERLİ AŞIMIZ "TURKOVAC" OLDUKÇA ETKİLİ
Bakan Koca, koronavirüse karşı "Vatandaşlarımızın hatırlatıcı güncel dozlarını yaptırmalarını" öneriyoruz derken, 50 yaş üstü kronik veya ek hastalığı olan kişilerin hem aşı olması gerektiğini söyledi. Hem de kalabalık ortamlara girerken maske takmaları gerektiğinin altını çizdi.
Ve vatandaştan "Yerli aşımız oldukça etkili" diyerek, TURKOVAC aşısı olmalarını istedi.
KAPANMA KARARI ÇIKAR MI?
Peki, artan vaka sayıları sonrası yeni tedbirler alınacak mı? Hatta Türkiye yeniden kapanacak mı? "Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek covidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLAN NE YAPMALI?
Yeni yoğun bakımların açılmasına gerek olmadığını söyleyen Bakan Koca, durumu riskli olan, koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin ne yapması gerektiğini de anlattı. "Bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak covidle yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı ayrıca koronavirüsün belirtilerinin son dönemde grip benzeri seyrettiğini söylerken, belirtileri de boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve kas ağrısı olarak sıraladı.