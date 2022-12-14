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Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:03

Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği Karabağ’daki dostluk ormanıyla taçlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Karabağ Cebrayıl Dostluk Ormanı için kardeş Azerbaycan’a fidan ve tohum gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise sosyal medya hesabından Azerbaycan Türkçesi kullanıp “Ağaç köküyle yaşar. Bizim kökümüz qardaşlıqdadır” diyerek fidanların Azerbaycan'a ulaştığını duyurdu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği Karabağ’daki dostluk ormanıyla taçlanıyor

Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği Karabağ'daki dostluk ormanıyla da taçlanıyor. Karabağ Cebrayıl Dostluk Ormanı'na Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla fidanlar ve tohumlar gönderildi ve belirlenen bölgede dikimi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından ise fidanların gönderimiyle ilgili bir mesaj paylaşıldı.

"AĞAÇ KÖKÜYLE YAŞAR BİZİM KÖKÜMÜZ QARDAŞLIQDADIR"

Bakanlık, Azerbaycan Türkçesi kullanarak şu ifadeleri kullandı: "Qarabağda fidan əkiləcək, toxum səpiləcək, qardaşlığımız əbədi qalacaq. OGM tarafından gönderilen fidanlar ve tohumlar, Karabağ Cebrayıl Dostluk Ormanı'nda can bulacak. Qardaşlığımız ağac kimi kök salsın." Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise sosyal medya hesabından "Ağaç köküyle yaşar. Bizim kökümüz qardaşlıqdadır" ifadelerini kullanarak fidanların Azerbaycan'a ulaştığını paylaştı.

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Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği Karabağ’daki dostluk ormanıyla taçlanıyor
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