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Giriş Tarihi: 9.11.2022 14:36 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:47

Türkiye ile İsrail arasında işbirliği

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile bir araya geldi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türkiye ile İsrail arasında işbirliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da İsrail İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile biraraya gelerek kültürel ve turizmle ilgili görüşmelerde bulundu.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İsrail Turizm Bakanı Yoel Yazvozov'a evsahipliği yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Kültür Merkezine gelen İsrail Turizm Bakanı kapıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılandı.

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov'i ülkenin turizm konularındaki işbirliği için ikili görüşmede bulundular.

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Türkiye ile İsrail arasında işbirliği
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