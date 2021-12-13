Türkiye inovasyon ve başarı ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, AB Grup Holding sponsorluğunda 15 Kasım'da düzenlenen görkemli gece de sahiplerini buldu. Ünlü sunucu Ece Erken ve komedi filmlerinin usta oyuncusu Çetin Altay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen geceye sanat dünyasından iş dünyasına kadar birçok ünlü isim katıldı.

Muhteşem bir organizasyonla ödüllerin sahipleriyle buluştuğu 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Ece Üner ve Susma programı 'Yılın En İyi Reality Programı Ödülü'ne, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başarılı oyuncusu Ceren Benderlioğlu 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, sevilen dizi Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin 'Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'ne, yetenekli oyuncu Ümit Kantarcılar ise 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü isimlerin yanı sıra sektörün lider markalarından Arzum 'Yılın Elektrikli Ev Aletleri Markası Ödülü', Ariş Pırlanta 'Yılın İnovatif Pırlanta Markası Ödülü', Porland Porselen 'Yılın İnovatif Porselen Markası Ödülü' ve Balparmak 'Yılın İnovatif Bal Ürünleri Markası Ödülü'nün sahibi oldu. Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşen törende konuklar Gülşen ve Simge Sağın konserleriyle eğlendi.

Yılın Lider Doğal Taş Markası Ödülü Marble Systems Tureks Holding'in

Yaklaşık 40 yıldır 5 kıtada Türkiye'yi temsil eden ve Türk mermeri, traverteni, kireç taşı, mermer plaka, oniks ve dekoratif mermer ürünlerini pek çok ülkede prestijli yapılarında kullanılan Marble Systems Tureks Holding ''Yılın Lider Doğal Taş Markası'' ödülünün sahibi oldu

Gecede sahneye çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cavit Turunç; ''Ben bu ödülü tüm Tureks çalışanları adına alıyorum. Türkiye'mizde tüm hammaddeler çok değerli ama biz doğal taş kısmının en ufak parçasını değerlendirebilmek adına inovasyon çalışmalarına çok önem veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu şekilde devam edecek. Bu ödüle bizi layık gören herkese çok teşekkür ediyorum'' diyerek ödülünü aldı.

Yılın Uluslararası Lojistik Destek Hizmetleri Markası Ödülü SGS TransitNet'in

23 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ve alanında en kapsamlı hizmeti sunan ilk ve tek kuruluş SGS TransitNet, güvenli, lisanslı, kaliteli, kolay ve hızlı hizmet standartlarıyla 700'den fazla şirkete hizmet vererek ''Yılın Uluslararası Lojistik Destek Hizmetleri Markası'' ödülünü kazandı.

Törende SGS TransitNet adına ödülü alan Genel Müdür Mine Kaya; ''Öncelikle böylesine anlamlı bir ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 65 tane muhteşem ekip arkadaşım adına bu ödülü alıyorum. SGS TransitNet, lojistik ve uluslararası taşımacılık sektörüne hep ilkleri getirdi, en iyileri getirdi bundan sonra da getirmeye devam edecek. Herkese çok teşekkürler'' dedi.

*Bu bir ilandır