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Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:43 Son Güncelleme: 12.9.2022 15:58

Türkiye İran sınırında göçmen kaçakçılığına darbe! 6 organizatör tutuklandı

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Türkiye İran sınırında göçmen kaçakçılığına darbe! 6 organizatör tutuklandı

Ağrı Doğubayazıt ilçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığına darbe:6 kişi tutuklandı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan planlı faaliyet neticesinde; icra edilen eş zamanlı operasyonda, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Dağdelen köyünde Göçmen Kaçakçılığı suçunu işleyen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Planlı faaliyet süresince şüpheli şahısların organizatörlük yaparak Türkiye sınırlarına yasadışı yollar ile sokmaya çalıştıkları değişik uyruklarda 95 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmiştir.Yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs tarihinde adli makamlara sevk edilmiş, 6 şüpheli tutuklanarak Doğubayazıt Kapalı Cezaevine teslim edilmiş, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

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Türkiye İran sınırında göçmen kaçakçılığına darbe! 6 organizatör tutuklandı
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