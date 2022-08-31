Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

12 Dev Adam'ın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) heyecanı başlıyor. EuroBasket 2022'de A grubunda yer alan A Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen basketbol severler, ''Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın izle kanalı...
Türkiye Karadağ basketbol maçı, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:15'te başlayacak.
Türkiye Karadağ basketbol maçı, NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takım'ının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.