Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 15:34 Son Güncelleme: 31.8.2022 15:34

Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Bu yıl 41. kez düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) için nefesler tutuldu. Turnuvada A grubunda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’mız, ilk maçında sahasında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam’ın 12 kişilik kadrosu da belli oldu. Peki Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye- Karadağ basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

12 Dev Adam'ın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) heyecanı başlıyor. EuroBasket 2022'de A grubunda yer alan A Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen basketbol severler, ''Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın izle kanalı...

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ basketbol maçı, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:15'te başlayacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ basketbol maçı, NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takım'ının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

  • 3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan-Türkiye
  • 4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan
  • 6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
  • 7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya
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Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
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