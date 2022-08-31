Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

12 Dev Adam'ın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) heyecanı başlıyor. EuroBasket 2022'de A grubunda yer alan A Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen basketbol severler, ''Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayın izle kanalı...