Türkiye karlı havanın etkisine girdi

İstanbul'da dün karla karışık yağmur ve şiddetli fırtına etkili oldu. İstanbul'da Afet İşleri Dairesi Başkanlığı önceki gün (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Beylikdüzü güne kar yağışıyla başlarken, Taksim'de rüzgârla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olurken öğle saatlerine doğru kar yağışı özellikle Anadolu yakasında Aydos Ormanı'nda kendini hissettirdi. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbul'un iç kısımlarında karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Karla karışık yağmur ve kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini devam ettireceği, hava sıcaklığının ise 0 ile 4 arasında değişeceği kaydedildi. Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde olumsuz hava koşulları etkisini gösterdi. Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına karşı Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da okullar bugün tatil edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Kocaeli'nde hafta sonu beklenen kar yağışı, erken geldi. Öğle saatlerinden itibaren Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, güzel manzaralar oluştururken, karla mücadele ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmaya başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise lodosla etkili olan şiddetli yağış sebebiyle sel baskınları yaşandı. 2024 yılının ilk karı Sakarya'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk karı Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile 1725 rakımlı yaylasını kısa sürede beyaza bürüdü. Meteoroloji, ülke genelinde sıcaklıkların, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) düşeceği açıklamasında bulundu.