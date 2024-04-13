Türkiye Kültür Yolu Festivali portakal çiçekleriyle başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, projeye dahil edilen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile bugün start alıyor. 10 Kasım'a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye adeta bir festival iklimi yaşayacak.TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, ilk durağı Adana'da bugün başlıyor. 13 Nisan'da başlayacak 21 Nisan'a kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali projesine dahil edilen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı start alıyor. Festival kapsamında, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dokuz gün boyunca Adana renklenecek. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın renkli karnaval korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen kortej kostümleri yarışması, su sorteji, portakallı lezzetler yarışması, portakal çiçeği halk koşusu, rengarenk fest, portakal çiçeği satranç turnuvası, gibi birçok etkinlik de Adana'da karnaval severlerle buluşacak. Adana'daki Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak. Merkez Park'ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köylerinde olacak.