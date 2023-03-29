Türkiye Mart ayında dört mevsim yaşadı

KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI MEYDANA GELDİ

Kar yağışı yüzünü gösterdi. Saat 10.00'da Şişli bölgesinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Daha sonra kar yağışı karla karışık yağmura dönüştü. İstanbul'da kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da 3 dereceye kadar düştü. Türkiye genelinde yaşanan Sibirya soğukları etkili olurken Cuma gününe kadar yağışlar yurdu terk edeceği ve hava sıcaklıklarının tekrar 18 dereceye kadar yükselip yağışların devam edeceği kaydedildi.

İstanbul'da yapılan ölçümlere göre ise bir günde etkili olan yağışların İstanbulluların üç günlük su ihtiyacını karşıladığı belirtildi.