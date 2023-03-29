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Giriş Tarihi: 29.3.2023 14:42 Son Güncelleme: 29.3.2023 15:49

Türkiye Mart ayında dört mevsim yaşadı

İstanbul Mart ayında adeta dört mevsimi yaşadı. Ay başında ilkbahar ve yaz sıcakları yaşandı. Sıcaklık 20 dereceye çıktı, ağaçlar çiçek açtı. Çok geçmeden sağnak yağmur ve sonrasında Sibirya soğuklarıyla birlikte İstanbullular üşümeye başladı. Dünde hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte bazı ilçelerde yoğun kar yağışı görüldü. Alibeyköy'de ise leylek sürüsü görüntülendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye Mart ayında dört mevsim yaşadı

İklimsel değişikliğin etkisi Türkiye genelinde hissedilirken İstanbul'da Mart ayı içerisinde adeta dört mevsim birden yaşandı. Mart ayının başlarına doğru havalar ısınıp 20 dereceye kadar yükselirken ilkbahar mevsimindeymiş gibi ağaçlar çiçek açıp yaz havası yaşandı.

Mart ayının sonlarına doğru beklenen yağışlar kendini gösterdi. Ara ara yağan sağanak yağışlardan sonra 20 derecelere kadar yükselen hava sıcaklığı aniden Sibirya üzerinden ülkemize gelen soğuk havanın etkisine girdi. Üç gün boyunca yağışlar devam ederken hava sıcaklığı da aniden 20 dereceden 3 dereceye kadar düşüş gösterdi.

KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI MEYDANA GELDİ

Kar yağışı yüzünü gösterdi. Saat 10.00'da Şişli bölgesinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Daha sonra kar yağışı karla karışık yağmura dönüştü. İstanbul'da kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da 3 dereceye kadar düştü. Türkiye genelinde yaşanan Sibirya soğukları etkili olurken Cuma gününe kadar yağışlar yurdu terk edeceği ve hava sıcaklıklarının tekrar 18 dereceye kadar yükselip yağışların devam edeceği kaydedildi.

İstanbul'da yapılan ölçümlere göre ise bir günde etkili olan yağışların İstanbulluların üç günlük su ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

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Türkiye Mart ayında dört mevsim yaşadı
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