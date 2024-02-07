Türkiye Müslüman belde, oraya defnedin

Somali'denTürkiye'ye eğitim görmek için gelen Çorum Hitit Üniversitesi'nde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi 22 yaşındaki Abdifitah Ali İsmail, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üniversite yetkilileri Ali İsmail'in cenazesini Somali'ye göndermek için hem elçilik hem de ailesiyle irtibata geçti. Gencin ailesi, Türkiye'nin Müslüman bir belde olduğunu ve orada defnedilmesinin kendilerini için uygun olacağını üniversiteye bildirdi.