Türkiye nüfusunun yüzde 67,9’u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "Kent-Kır Nüfus İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün sadece yüzde 1,6'sını oluşturan "yoğun kent" olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde, 2022 yılı sonu itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşıyor. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 67,9'u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor.

Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüz ölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü bulunurken "orta yoğun kent" olarak sınıflandırılan ve ülke yüz ölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'i yaşıyor.

Diğer yandan, cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkeklerin, yüzde 50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu belirlendi. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar, kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 48,6'sını kadınlar oluşturdu.

Toplam nüfusun yüzde 9,9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 14,6'sı orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlardan, yüzde 55,3'ü ise yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlardan meydana geldi.

Ülke nüfusunun yüzde 68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 69,2 oldu. Bu yaş grubundaki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 14,7 iken kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 16,1 olarak hesaplandı.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu nüfustan yüzde 69,7'sinin yoğun kent, yüzde 15,3'ünün orta yoğun kent ve yüzde 15'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği görüldü.

"YOĞUN KENT"TE YAŞAMA ORANI EN FAZLA İSTANBUL'DA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre en yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul'da ikamet edenlerin yüzde 96,4'ünün yoğun kent, yüzde 2,7'sinin orta yoğun kent ve yüzde 0,9'unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı kayıtlara geçti.

Ülkenin ikinci büyük nüfusuna sahip il olan Ankara'da ikamet edenlerin yüzde 88,3'ünün yoğun kent, yüzde 7,6'sının orta yoğun kent ve yüzde 4,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde bulunduğu belirlendi.

Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de ikamet edenlerin ise yüzde 78,6'sının yoğun kent, yüzde 12,2'sinin orta yoğun kent ve yüzde 9,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı tespit edildi.

Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu iller yüzde 58,1 ile Artvin, yüzde 57,9 ile Bayburt ve yüzde 57,3 ile Sinop oldu. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu iller ise yüzde 1,6 ile Kilis, yüzde 2,7 ile İstanbul ve yüzde 6,5 ile Eskişehir şeklinde sıralandı.

Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,4 ile Ardahan olarak belirlendi. Bu ili yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın takip etti.

Kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise yüzde 0,9 ile İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.