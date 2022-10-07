Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Özbekistan ampute maçı hangi kanalda? Türkiye Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Ampute Milli Takım yarı finalde şampiyonluk yolunda!
Giriş Tarihi: 7.10.2022 14:33 Son Güncelleme: 7.10.2022 14:33

Türkiye Özbekistan ampute maçı hangi kanalda? Türkiye Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Ampute Milli Takım yarı finalde şampiyonluk yolunda!

Ampute Milli Takım Dünya Kupası için yarı finalde! Çeyrek finalde Fas’ı 4-1 skorla mağlup eden ampute futbol takımı yarı finalde Özbekistan karşısına olacak. Türkiye’de oynanacak maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler Türkiye Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye Özbekistan ampute maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ampute futbol maçı canlı yayın kanalı ve yayın saati…

Türkiye Özbekistan ampute maçı hangi kanalda? Türkiye Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Ampute Milli Takım yarı finalde şampiyonluk yolunda!

Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele eden Ampute Milli Takım geçtiğimiz sezonlarda da oldukça başarılı bir grafik çizmişti. Türkiye Özbekistan ampute maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Türkiye ampute futbol yarı final maçı hakkında merak edilenler…

TÜRKİYE AMPUTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanlı yarı final karşılaşması Türkiye Özbekistan maçı 7 Ekim 2022 (bugün) oynanacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN AMPUTE FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak:

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AMPUTE MİLLİ TAKIM ŞAMPİYONLUK YOLUNDA!

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye Özbekistan ampute maçı hangi kanalda? Türkiye Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta? Ampute Milli Takım yarı finalde şampiyonluk yolunda!
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