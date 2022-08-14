İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Ukrayna'yı yenen, ikinci maçta ise Slovenya'ya uzatmalarda yenilen 12 Dev Adam, galibiyet için parkede olacak. Millileri yalnız bırakmak istemeyen basketbol severler ise Türkiye Polonya basketbol maçı yayın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırması yapıyor. Peki, Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…