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Giriş Tarihi: 14.8.2022 14:14

Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?

12 Dev Adam FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için parkede! Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız, basketbol hazırlık turnuvasının son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem’de oynanacak Türkiye Polonya maçı için nefesler tutuldu. Mücadeleyi ekran başından takip edecek olan basketbol severler, ‘’Türkiye Polonya maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Türkiye Polonya basketbol maçı bilet fiyatları…

Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Ukrayna'yı yenen, ikinci maçta ise Slovenya'ya uzatmalarda yenilen 12 Dev Adam, galibiyet için parkede olacak. Millileri yalnız bırakmak istemeyen basketbol severler ise Türkiye Polonya basketbol maçı yayın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırması yapıyor. Peki, Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, turnuvanın son maçında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, 14 Ağustos 2022 Pazar günü (bugün) saat 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Polonya basketbol maçı, NTV ve ntvspor.net adresinden naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI BİLET FİYATLARI

  • Saha İçi - 1. Sıra - 500.00 TL
  • Saha İçi - 2. Sıra - 350.00 TL
  • VIP - 175.00 TL
  • 1. Kategori - 135.00 TL
  • 2. Kategori - 100.00 TL
  • 3. Kategori - 70.00 TL
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Türkiye Polonya basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?
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