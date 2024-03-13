Türkiye sağlıkçılarına minnettar

Türkiye'de tıp alanında hizmet edenlerin sorunlarının tartışıldığı ve bilime katkılarının ödüllendirildiği anma ve kutlama günü 14 Mart Tıp Bayramı olarak biliniyor. "Asrın felaketi" şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde sevdiklerini, yakınlarını kaybeden, yeni doğan bebeğinin yanında duramadan görevini sürdüren sağlık çalışanları acılarını bir kenara bırakarak zorluklara karşı canla başla mücadele etti. Fedakar hemşire ve doktorlar o günleri şu şekilde anlattı:TÜMdünyanın yaşadığı Kovid- 19 pandemisinde Türkiye'yi güçlü tutan sadece sağlık altyapısı değil, aslan yürekli sağlık çalışanlarıydı. Kimi haftalarca evine gitmedi kimi gönüllü olarak acil serviste hizmet vererek toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe saydı. Trabzon'da, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu'nun yüzünde oluşan izlerin yansıdığı fotoğrafı meslektaşlarının fedakarca çalışmasının sembol karesi haline gelmişti.Tam sahadaolmamız gereken dönemdi.Depremde anne ve babamı kaybettim.Onları defnettikten iki gün sonragörevime devam ettim. Yıkıntıların içinden kullanılabilecekmalzemeleri çıkardık. 14 aydır bölgedeyim. Ailemİstanbul'da yaşıyor bu zamana kadar yanlarında sadece3 gün kaldım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Böylelikle acılarımızhafifler. Sağlık çalışanları her zaman işbaşında.35 günlükbebeğimi ve eşimiEskişehir'de bırakıpgönüllü oldum.Hatay'da çalıştım. Bebeğimi 3 aygöremedim. Çocuğumdan ayrı kalmamburadaki acının üstüne çıkamaz.Gece gündüz demeden yaraların sarılmasıadına mücadele ettik. Devletimiztüm imkanlarıyla yanımızdaydı.Eşimi 6 ay önce kaybetmiştim amaacımı unutup yaraları sarmaya koştum.Depremin olduğu ilk gün hastanedeydim.Yaralılara şifa olmayauğraştım. 45 gün boyunca eve gitmedim.Yemek dahi yemeden elimizdenne geliyorsa yaptık. Gün kavramımızkalmamıştı. Devletimiz desteğini sürdürdü.Her şeyin en kalitelisi ulaştırıldı.Depremzedeler bize sürekli dua etti.