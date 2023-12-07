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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:53 Son Güncelleme: 7.12.2023 12:02

Türkiye üçüncülüğü ve 3 KKTC rekoru ile döndü

Yakın Doğu Koleji 8’inci sınıf öğrencisi Akman Tüzünkan, 1-3 Aralık tarihlerinde Denizli’de düzenlenen “Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali”nde “50 metre sırtüstü” kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Tüzünkan, “50 metre sırtüstü”, “100 metre sırtüstü” ve “200 metre sırtüstü” kategorilerinde de KKTC rekorlarını kırdı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye üçüncülüğü ve 3 KKTC rekoru ile döndü

Yakın Doğu Koleji 8'inci sınıf öğrencisi Akman Tüzünkan'ın başarılarından büyük bir gurur duyduğunu vurgulayan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Kolejimizdeki eğitimine Dr. Suat Günsel bursu ile devam eden sevgili öğrencimiz Akman Tüzünkan'ın Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen '12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali'nde elde ettiği dereceler, sistemli ve doğru bir çalışma ile akademik ve sportif başarının birlikte kazanılabileceğini gösteren çok değerli bir örnek" ifadesini kullandı.

Denizli'den bir Türkiye üçüncülüğü ve 3 KKTC rekoru ile dönen Akman Tüzünkan'ı finallere hazırlayan antrenörü Avni Cankurt ise "Sistemli ve yoğun bir çalışma planı ile hazırlandığımız finallerde, ülkemizi gururlandıran başarılar elde eden Akman'la gurur duyorum. Çalışmalarımıza devam ederek gelecekte de büyük başarılar elde edeceğimizden şüphem yok" ifadesini kullandı.

20-24 Aralık tarihinde, yine Yakın Doğu Koleji öğrencileri olan Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız ile İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenecek "Türkiye Yüzme Federasyonu Yıldızlar, Gençler veAçık Yaş Finali"ne katılacaklarını da söyleyen Cankurt, "Aralık ayındaki finallerden de okulumuzu ve ülkemizi gururlandıran sonuçlarla döneceğiz" dedi.

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Türkiye üçüncülüğü ve 3 KKTC rekoru ile döndü
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