Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan ortak uyuşturucu operasyonu

İstihbarat bilgi sistemleri üzerinden yaptıkları risk analizi çalışmasında Çin'den Türkiye'ye gönderilen ve transit olarak Kuzey Makedonya'ya ulaştırılmak istenilen bir kargoyu riskli bularak incelemeye alan gümrük ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kimyasal maddenin amfetamin ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin yapımında kullanıldığını belirledi.



ORTAK OPERASYON… KONTROLLÜ TESLİMAT



Bunun üzerine Kuzey Makedonya makamlarıyla irtibata geçilerek uluslararası ortak operasyon için düğmeye basıldı. Alıcıların tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması için, Türk gümrük muhafaza teşkilatı, Kuzey Makedonya gümrük ve emniyet teşkilatları ve iki ülkenin ilgili başsavcılıkları arasında yürütülen iş birliğiyle Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen bir uluslararası kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirildi. Kargonun Üsküp'e ulaşmasıyla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.





PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON AVRO



Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski operasyona ilişkin olarak yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele konusunda Türk makamlarıyla yapılan iş birliğine vurgu yaparak, bu uyumlu çalışma neticesinde Üsküp'te 50 milyon avro değerinde uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 1 tonu aşkın kimyasal maddenin ele geçirildiğini belirtti.