Türkiye yaşlanıyor

Türkiye'deki 50 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun mevcut durumu ve ihtiyaçlarının tespiti için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) arasında imzalanan protokol kapsamında 2023 Türkiye Yaşlı Profil Araştırması yapıldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2018'de 7 milyon 186 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 21 artarak 2023'te 8 milyon 722 bine çıktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018'de yüzde 8 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi.Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden olan ortanca yaş 2018'de 32 iken 2023'te 34'e çıktı. Ortanca yaş 2023'te erkeklerde 33, kadınlarda 34 olarak hesaplandı. Türkiye en yüksek yaşlı nüfusa sahip 184 ülke arasında 67'inci oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023'te yüzde 20 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4 ile Hakkari ve 4.2 ile Şanlıurfa izledi.Türkıye'deki 65 yaş üstü yaşlı nüfusun sadece yüzde 25'i her gün veya hemen hemen her gün fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapıyor. Bu oranın ise yalnızca yüzde 12'sini kadınlar oluşturuyor. Hiçbir zaman fiziksel aktivite veya egzersiz yapmayan 65 yaş ve üstü kişilerin oranı ise 51 olurken erkeklerin oranı yüzde 43, kadınların oranı yüzde 57 oldu. Öte yandan yaşlılarda en sık görülen hastalık hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit ve astım gibi kronik hastalıklar oldu. 22 bin 640 yaşlının üzerinde yapılan araştırmaya göre kronik hastalığı olan 65 yaş ve üzeri kişilerin oranı yüzde 78 oldu.aponya'da doğum oranının giderek düşmesi ülkedeki pazarı da değiştirdi. Ülkedeki nüfus, doğum oranlarının düşmesiyle birlikte yaşlanırken, firmalar da buna uyum sağlıyor. İleri yaştakileri hedefleyen bez satış pazarı, bebek bezi pazarını geçti. Bez üreticisi bir firma, doğum oranlarındaki rekor düşüş sonrası bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yöneldiğini duyurdu. DIŞ HABERLER