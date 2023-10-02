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Giriş Tarihi: 2.10.2023 11:21 Son Güncelleme: 2.10.2023 11:45

Türkiye'de ilk defa fincan müzesi açılacak

Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında Türkiye'de ilk defa fincan müzesi açılacak. 29 Ekim tarihinde açılacak olan müzede 2023 fincanın sergilenmesi hedefleniyor.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Türkiye’de ilk defa fincan müzesi açılacak

Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) işbirliğinde Cumhuriyetin 100. yılına özel bir müze kazandırmak adına Türkiye'de ilk defa fincan müzesi açılacak. Dernek tarafından şimdiye kadar vatandaşların bağışlarıyla 1200 fincan toplanırken hedef 2023 fincan ile müzeyi açmak. Müze sayesinde Türk kültürü içerisinde 500 yıllık bir geçmişi olan kahvenin pişirme ve sunum teknikleriyle ilgili ritüellerin hatırlatılması amaçlanıyor.

ETUDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, "Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen bir kahve fincanı müzesi açmayı planladık. Türk kültürü içerisinde 500 yıllık bir geçmişi olan kahve pişirme, sunum teknikleri onlarla ilgili ritüelleri hatırlattık. Ve bu ritüellerin sahip olduğu fincanları biriktirip bir müze oluşturmayı hedefledik.

Müzeyi bir hatır müzesi olarak düşünün, bize evlerinde takımı bozulmuş bir fincanı bağışladıklarında biz isimlerini yazarak müzede kalmasını sağlayacağız. Hatırlanmak isteyenler mutlaka bunun anlamını bilirler. Fincan toplamaya başladık.

Şu ana kadar bize ulaşan fincan sayısı bin 200 civarında ama bizim hedefimiz 29 Ekim'e kadar 2023 tane fincan biriktirip, aynı zamanda rekorlar kitabına girmek. İyi gidiyoruz, fincanlar birbirinden çok farklı, çok daha güzel zarif fincanlar var. Bu hatır müzesinde hatırlanmak isteyenleri bekliyoruz" diye konuştu.

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Türkiye'de ilk defa fincan müzesi açılacak
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