Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de Konut Satışları Şubat 2024'te artış gösterdi
Giriş Tarihi: 14.3.2024 15:06 Son Güncelleme: 14.3.2024 15:11

Türkiye'de Konut Satışları Şubat 2024'te artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre, Şubat ayında ülke genelinde 93 bin 902 konut satışı gerçekleşti. Bu veriler ile  geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışında yüzde 17,3'lük bir artış olduğu görüldü. Şubat ayında İstanbul, 16 bin 344 konut satışıyla yüzde 17,4 pazar payı alarak liderliğini korurken, İstanbul'u 8 bin 300 konut satışıyla Ankara ve 5 bin 168 konut satışıyla İzmir takip etti. En düşük satış rakamları ise sırasıyla Ardahan'da 18, Tunceli'de 45 ve Bayburt'ta 51 konut ile kaydedildi.

ABBAS ÇAKAR
Türkiye’de Konut Satışları Şubat 2024’te artış gösterdi

Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat döneminde, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 azalarak 174 bin 210 olarak gerçekleşti. Özellikle ipotekli konut satışlarında önemli bir düşüş göze çarptı. Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalışla sadece 8 bin 827 ipotekli konut satışı yapıldı. Bu satışlar toplam içinde yalnızca yüzde 9,4'lük bir paya sahipti. İpotekli satışlarda Ocak-Şubat dönemindeki düşüş ise yüzde 56,1 olarak daha da belirginleşti.

YÜZDE 35 ARTTI

Diğer yandan, diğer satış türleriyle gerçekleşen konut alım-satımları Şubat'ta yüzde 35,7 artış göstererek 85 bin 75'e ulaştı. Bu satışlar toplam satışların yüzde 90,6'sını oluşturdu. İlk el konut satışları da yüzde 21,8 artarak 28 bin 594 oldu, toplam satışların yüzde 30,5'ini temsil ederken, ikinci el konut satışları 65 bin 308 ile toplamın yüzde 69,5'ini kapladı.

EN ÇOK RUSYA VATANDAŞLARI ALDI

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut ilgisi de dikkat çekici değişiklikler gösterdi. Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 44,9 azalarak 1,846 oldu. İstanbul 691 konut satışı ile bu alanda liderliğini sürdürdü. Yabancı uyruklular arasında en çok konut satışı yapılan ülke ise Rusya Federasyonu oldu; Rus vatandaşları bu dönemde 395 konut satın aldı.

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Türkiye'de Konut Satışları Şubat 2024'te artış gösterdi
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