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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor
Türkıye'de sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan ve son yıllarda nadir rastlanan canlılardan biri olan Fırat Kaplumbağası'na Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde rastlandı. Kaplumbağayı, Birecik ilçesinde bir vatandaş fark etti. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Birecik Kelaynak üretme istasyonu görevlisi Mustafa Çulcuoğlu'na teslim edildi. Gerekli tedavi ve bakımının ardından Fırat Kaplumbağası tekrar bulunduğu yere bırakıldı.

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Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor
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