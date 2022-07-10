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Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:32 Son Güncelleme: 10.7.2022 10:53

Türkiye’den Dünyaya örnek bayramlaşma merasimi

Mardin'in Midyat ilçesinde, üç farklı inanca mensup beş farklı etnikten yüzlerce kişiyi buluşturan dünyaya örnek bayramlaşma töreni yapıldı.

MEHMET NAYIFOĞLU
Türkiye’den Dünyaya örnek bayramlaşma merasimi

Midyat Kaymakamlığı tarafından organize edilen bayramlaşma merasimine protokol üyelerinin yanı sıra Süryani ve Yezidi cemaatleri ile Müslümanlar bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutladılar. Midyat Kaymakamlığı'nın "birlik ve beraberlik bayramlaşmasına" Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inancına mensup Türk, Süryani, Ezidi ve Arap vatandaşların katılımıyla Dünyaya örnek bir bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Midyat Kaymakamlığı'nın geleneksel hale gelen protokol ile halk arasındaki "birlik ve beraberlik bayramlaşması" iki senedir koronavirüs pandemisinden dolayı yapılamıyordu. Normalleşme ile birlikte bu bayramda organize edilen bayramlaşma, farklı etnik ve dinden insanlar bir araya gelmesine ve kucaklaşmasına vesile oldu. Kutlamaya, Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Vekili Albay Gökhan Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Mehmet Nurullah Eroğlu, Hüda Par İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, daire müdürleri, işadamları, kanaat önderleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma ile ilgili konuşan Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, "Bugün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramıdır. Bizde protokol bayramına geldik. Daha öncede bazı ailelerin bayramına gittik, Müslüman kardeşlerimizin, dostlarımızın bayramına gittik. Şimdi burada bu salonda toplandık. Herkes burada bayramı yaşıyor Midyat'ta. Kimin bayramı olursa diğer milletlerin de bayramı oluyor. Herkes beraber bayram yapıyor. Herkes beraber düğünlerde olsun, bayramlarda olsun, cenazelerde olsun, taziyelerde olsun her zaman beraberiz. Allah hep böyle güzel günler göstersin, hepimizi korusun, devlerimizi, Midyat'ımızı " dedi.



Midyat Müftü Vekili Nurullah Nur ise, "Özellikle Midyat özelinde dini, dili, ırkı, kültürü farklı olmalarına rağmen halk olarak biriz, beraberiz ve hep birlikte bu sevinci bu bayram neşesini paylaşıyoruz" dedi. Bayramlaşmaya katılan Abdulvahap Arbağ ise, "Dinler arası bayramlaşmaya çok değer veriyoruz Midyat olarak. Bu zenginlik Midyat'ta var. Süryanilerimiz, Ezidilerimiz, Müslümanların bayramını kutlamaya geliyorlar. Bizim Papaz ile bizim müftümüz yan yana beraber, güzel bir şekilde bayramlaşmayı gerçekleştirdiler ve bundan dolayı biz halk olarak mutlu olduk" dedi.

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Türkiye’den Dünyaya örnek bayramlaşma merasimi
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