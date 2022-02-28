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Giriş Tarihi: 28.2.2022 14:35 Son Güncelleme: 28.2.2022 14:35

Türkiye'den insani yardım seferberliği

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Türkiye’den insani yardım seferberliği

Türkiye, Ukrayna'daki işgalden etkilenenlere yardım eli uzattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay harekete geçti. Önceki gün AFAD'ın öncü ekipleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için 5 TIR'lık insani yardım malzemeleri göndermişti. AFAD, şimdi de Moldova'ya sığınan Ukraynalıların barınma ihtiyaçları için 3 TIR daha yardım malzemesi gönderiyor.

Türk Kızılay Türk Kızılay tarafından da Ukrayna halkı için 5 TIR'lık yardım gönderilmişti. Türk Kızılay ekipleri bu hafta içinde 5 TIR daha gönderecek.



İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK

Türkiye, insanlığın yanında olmaya devam ediyor. AFAD tarafından gönderilen TIR'ların içinde gıda kolileri, çadır, yatak, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. AFAD ekipleri Ukrayna, Moldova ve Romanya'daki yetkililer ile irtibat halinde. Yardım miktarları ihtiyaca göre belirlenecek. Moldova'ya sığınan Ukraynalıların barınma ihtiyaçları için 3 TIR daha yardım malzemesi gönderilecek.



TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERE BESLENME DESTEĞİ

Rusya'nın askeri müdahale başlatmasının ardından Ukrayna tarafından siviller için yardım talebi çağırısı geldi. Bunun üzerine Türk Kızılay tarafından da Ukrayna halkı için çadır, battaniye, gıda paketlerinin yer aldığı 5 TIR'lık yardım gönderilmişti. Türk Kızılay ekipleri bu hafta içinde de 5 TIR daha ağırlıklı gıda yardımı gönderecek. Öte yandan Türk Kızılay ekipleri Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını Hamzabeyli Sınırkapısı'nda karşılayarak beslenme desteği sağlıyor. Kızılay'ın öncü ekipleri Ukrayna için yola çıkan yardım konvoyunun rotası üzerinde bulunan Romanya'da, Romanya Kızılhaçı ile koordinasyon ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

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Türkiye'den insani yardım seferberliği
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