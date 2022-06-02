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Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:53

Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'den uzaya ilk gidecek Türk...

Türkiye’den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye’den uzaya ilk gidecek Türk...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilecek ilk Türk için nefesler tutuldu. Adaylar belirli şartlar doğrultusunda başvurularını yapmaya başladı. Bu noktada “Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular 23 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Peki, Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek sorusu son dönemde ülke genelinde merakla bekleniyor. Cumhuriyet'in 100'ncü yılında bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Şimdilerde özellikle başvuruda bulunan vatandaşlar "Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Uzay Programı başvuru sonuçlarına dair detaylar...

Uzaya gitme başvurusu ve şartları ile uzaya.gov.tr 2022 uzay başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranılan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek.

Uzaya gitme başvurusu ve şartları ile uzaya.gov.tr 2022 uzay başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MÜLAKAT DA YAPILACAK

İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek. Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek.

Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak.

Uzaya gitme başvurusu ve şartları ile uzaya.gov.tr 2022 uzay başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türk Bilim İnsanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecek. Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkânı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak.

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Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'den uzaya ilk gidecek Türk...
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