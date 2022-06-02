Türkiye’den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye’den uzaya ilk gidecek Türk...

Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek sorusu son dönemde ülke genelinde merakla bekleniyor. Cumhuriyet'in 100'ncü yılında bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Şimdilerde özellikle başvuruda bulunan vatandaşlar "Türkiye'den uzaya ilk kim gidecek, Milli Uzay Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Uzay Programı başvuru sonuçlarına dair detaylar...
BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK
23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranılan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek.
MÜLAKAT DA YAPILACAK
İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek. Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek.
Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak.
Türk Bilim İnsanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecek. Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkânı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak.