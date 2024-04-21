Türkiye’nin çocukları milletin Meclisi’nde!







'85 MİLYONUN KALBİ BURADA ATIYOR'

TEMM Genel Sekreteri Talip Uzun: Meclis binası sadece taştan ve çamurdan yapılmış bir bina değil. 104 yıldır bu binayı ayakta tutan milletin sevgisi. 85 milyon vatandaşımızın kalbi bu binada atmakta. Dolayısıyla burası Türkiye'nin kalbi. O yoklukta, nüfusunun yarısı savaş, yarısı sakat ve hasta olduğu bir ortamda bu Meclis 104 yıl önce kurulup kurtuluş mücadelesini yürüttü. 104 yıl sonra aynı ruhla geleceğe bu çocuklarla birlikte bakmak, bu duyguları yaşamak ve uzay teması ile içinde astronotumuz ile birlikte bu temalar üzerine program icra etmek çok önemli.