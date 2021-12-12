Türkiye’nin değeri ’Şal şepik’ kumaşı dünyaya açılmak için destek bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bu kumaşı hediye ettiklerini ve onların da Siirt ziyaretinde bu kumaştan hazırlanan giysileri giydiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destek niteliğindeki açıklamaları bizi memnun etmiştir. Bu konuda bize düşen, yeni proje hazırlayıp gelişmesini sağlamaktır. Ürettiğimiz kumaşların Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere giyildiğini görmek bizi mutlu ediyor. Eruh gibi küçük bir ilçede değerli bir kumaş üretmek bize mutluluk veriyor. Hedefimiz bütün dünyaya ihracat yapabilecek seviyeye gelmektir. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. İlçenin gençlerinin bu işe yönelmelerini sağlamak için teşviklerle bu işi geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Eruh ilçesinin terör olaylarıyla değil de şal şepik ve güzel çalışmalarla gündeme gelmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir."

Çelik, bu kumaşın daha yaygın şekilde üretilmesi, yeni ustaların yetişmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Usta öğretici Leyla Çekin, 7 yıldır görev yaptığı merkezde bu kumaşın geleceğe taşınması için emek verdiklerini belirtti.

Tiftiğin birçok aşamadan geçerek dokumaya hazır hale geldiğini anlatan Çekin, "Bu basit bir kumaş değil. Çok büyük ve her aşaması emek isteyen bir kumaş. Tiftik yıkanıp eğrildikten sonra masuralara sarıyoruz. Sonra çözgü haline getiriyoruz. Daha sonra tezgahı hazırlıyoruz. Tarak ve dokuma haline gelin kumaşı el tezgahlarında dokuduktan sonra yıkamaya alıyoruz. Kök boyayla renklendiriyoruz. Bazı işlemlerden kalıplara sarıyoruz. Bir saat suda kaynatıyoruz ve sonra presleyerek bir gün bekletip, hazır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dokuması zor olduğu için kumaşın dikiminin de zor olduğunu dile getiren Çekin, bu kumaştan ceket, yelek, şapka ile yöresel giysiler üretildiğini aktardı.

Çekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu kumaştan hazırlanan giysileri giyerek kente gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini, heyecanlandırdığını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş kumaşlarımızı desteklemelerini istiyoruz. Burada 6 usta üreticiyiz. Kadrolu çalışmak istiyoruz, kumaşımızı daha da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Bu kumaşımızın dünyaya açılmasını ve tasarımcılarla buluşmasını istiyoruz"

Ustalardan Kerem Erdemci de 5 yıldır atölyede çalıştığını, düğün, bayram ve diğer özel günlerde giyilen giysilerde kullanılan şal şepik kumaşı ürettiğini söyledi.

Kumaşın el emeği göz nuru ile üretildiğini anlatan Erdemci, "Kumaşımız uzun süre kullanılıyor. Tamamen doğal olduğu için 30-40 yıl kadar dayanabilen bir kumaş türü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Siirt'e geldiklerinde bu kumaştan bahsettiler, zaten ikisinin de üzerinde yaptığımız kumaş vardı. Bu bizleri çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Kendilerinden destek bekliyoruz. Bu kumaşımızın dünyaya açılmasını ve tasarımcılarla buluşmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.