Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı başladı

Türkiye'nin en büyük kariyer fuarı olma özelliğine sahip olan MARMARAKAF'ın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu Valisi Erhan Kılıç, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, paydaş üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

ÜLKEMİZİN EN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN

15 paydaş üniversite ve 1071 katılımcı firma ile üniversite öğrencilerine staj ve istihdam sağlayarak iş dünyası ile buluşturmayı hedeflenen fuarın açılışında konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, "Gençlerimizin geleceklerine sağlam adımlar ile ilerlemesi Kocaeli Üniversitesi olarak önceliklerimiz arasındadır. Marmara Kariyer Fuarı ilk olsa da daha önce kariyer fuarları düzenlemiş bir üniversiteyiz. Bu sebeple bu fuarların önemlerinin farkındayız. Ülkemizin en önemli konularından birisi istihdam konusu. Göreve geldiğimiz günden beri gençlerimizin istihdamı için çalışmalar yapıyoruz. Çeyrek asırlık bir üniversite olarak, araştırma üniversitesi olmaya aday üniversite olan Kocaeli Üniversitesi yenilikçi, erişilebilir üniversite olmayı görev edinmiştir. Öğrencisini merkezine almış mutlu bir üniversitedir.

ENLERİN VE İLKLERİN FUARI

Bu fuarın süresi 2 gün gibi gözükse de etkisi uzun sürecektir. 1071 firma ile en yüksek firma katılım sayısı ile katılımcı sayısı olarak da en yüksek katılımcı sayısına ulaşacağını düşünüyorum. Marmara Kariyer Fuarı enlerin ve ilklerin fuarı olacaktır. Firmalarımız metaverse ortamında olmaya devam edecektir. Kocaeli'de düzenlenmesi sadece kentimize değil bölgemiz ve ülkemize de ivme kazandıracaktır. İstihdam konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli öğrencilerin kurumlara kazandırılması amaçlanmaktadır. Küçük büyük demeden firmalar ile buluştururken, firmaların da işçisizlik konusunda destek olacağız."

ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA KAZANÇLAR SAĞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ise yaptığı konuşmasında Marmara Kariyer Fuarı'na bu yoğun katılım şehrin geleceği adına daha güçlü bir umut verdi. Yeni teknolojiler bulundukça adına yaratıcı yıkım süreci dediğimiz bir süreç başlıyor. Eski meslekler ortadan kalkmaya başlıyor. Bir kariyer fuarında üzerinden durulması gereken konulardan birisi bu. Eskiden mütercim tercümanlık meslek vardı. Şimdi yapay zekanın gelişmesi ile mütercimlik işlerini yapacağı ortada. Yapay zekâ ile sınıflarımızda ders anlatma biçimlerimiz değişecek. Bizden bir önceki kuşak yüksek lisans tezlerini daktilo ile yazardı. Bu fuarın hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına kazançlar sağlayacağına eminim. Şehrim için böyle bir güzelliğin ortaya çıkmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

EN ÖNEMLİ KAZANIM

KOÜ eski rektörü AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ise yaptığı konuşmasında "Kariyer Fuarları yapısı itibari ile yetenekli gençlerimizi istihdam eden bir organizasyondur. Ülkemize en yüksek katma değeri sağlayan yerlerden biri olan ilimiz için bir kazanım olacaktır. Bir sanayi için en önemli değer nitelikli insan kaynağıdır. İnsan kaynağını değerlendirmek en önemli kazanımlardan biridir. Bu fuarların kaynaklarını bir araya getirmeyi iki gün gibi düşünmemeliyiz" şeklinde konuştu.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise şu şekilde konuştu: "Kocaeli ülkemiz ekonomisine en büyük katkısı sanayidendir. Konumun sunduğu lojistik avantajlar ilimizi cazip hale getirmektedir. Kocaeli özellikle büyük ölçekli sanayi tesislerinin tercih ettiği bir şehirdir. Kocaeli'nin bir başka niteliği de önemli bir ticaret merkezidir. Gençlerimize kendilerine güvenmelerini, ülkemizin geleceğine inanmalarını Türkiye'yi küresel bir güç olma yolunda desteklerini istirham ediyorum. Biz yarınlara inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Yarın daha büyük olacağız. Gençler seçtikleri işi sevdikçe daha başarılı olacaktır. Sevmediğiniz işi asla yapmayın. Yüksek puan aldınız diye yüksek yerler tercih etmeyin. Sevdiğiniz işi yaptığınız da mutlu olacaksınız. Mutlu olmayan kimsenin muhataplarını mutlu edemez"

MARMARA FUAR HEDEFİMİZ 100 BİN ÖĞRENCİ

Konuşmasına firmaların öğrencileri kazanmaya geldiğini söyleyerek başlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, " şehrin gördüğü en büyük organizasyon Marmara Kariyer Fuarı'dır. Ülkenin ne kadar büyük bir potansiyele ulaştığını gösteriyor. 2019'da bizler çıktığımız yolda 70 bin 320 gence ulaşmıştık, bugün ise 100 bin katılımcı bekliyoruz. Biz kendi kendimizi övmüyoruz. Dünya şu an da bizi övüyor. Bugün Türkiye'de birçok gencimiz diplomasını almadan iş hayatına giriyor. Kariyer Kapısına başvurun. Bürokratları üzmeyin, herkes sisteme başvurusunu yapsın adaletli sistem içerisinde liyakat önceliğinde staj imkanı sağlanıyor. Ulusal Staj Programına başvuran öğrencilerimize 830 bin işverenden teklif gitmiş.

KENDİNİZİ BİR SINAVA KİTLEMEYİN

Biz artık Türkiye olarak insanı ekonominin bir unsuru olmaktan çıkarmak istiyoruz. İnsan bir maddi kaynak değil. Çok paran olsa ne olur insan olmadıktan sonra. Bunun yeni farkına varmadım. Geliştirdiğimiz araçlar ve sahadan aldığımız geri bildirim sonucunda, biz artık insan kaynakları demeyeceğiz. Yetenek yönetimi diyeceğiz. Kim bu imkanları daha çok kullanmaya heves ederse o kullansın. Falanca üniversite daha çok puan alıyor diye kullanmayacak. Kendinizi bir sınava kitlemeyin. Biz de devlet olarak insanlarımıza araçları sunuyoruz. 5 yıl önce neye başladıysak verimli bir şekilde artarak devam ediyor. En çok istihdam sorunu 20 – 24 yaş arasında. 2019'dan bu yana 10 puanlık artışımız oldu. 6.1'i ise geliştirdiğimiz araçlardan kaynaklanıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR EN ÇOK STAJYER ALAN BELEDİYE

Bu yolda devam etmek için bundan daha güzel ne olabilir? Kocaeli'de bundan sonra da bunu yapacak. Başka bölgelerde de bunu yapacağız. Anadolu'da da yaptığımız fuarlarda dikkatimizi çeken şey 3'de 2'si o bölgenin girişimcileri katılıyor. Ülkenin her tarafında nitelikli insana ihtiyaç var. 11 Kariyer Fuarı sayısını önümüzdeki sene arttıracağız. Ulusal Staj Fuarı'ndan en çok stajyer alan belediyeler arasında da birinci olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. 111 gencimize staj yaptırmışlar. Ülkemizin imkanlarının ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz değil mi? Anadolu'da kaymakamın yanında 3 tane gencimiz staj yapıyor. Türkiye dünyanın yetenek üssü olacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde yalnız çekmeyeceksiniz"