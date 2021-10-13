Türkiye’nin en kapsamlı Tematik Hayvan Parkı hizmete açıldı

Avrupa standartlarına uygun, Türkiye'nin en kapsamlı tematik hayvan parkının açılışı, Köpek Filmi Yönetmeni Cem Hakverdi, Hayat Tamircisi Program Sunucusu Hasan Kızıl ve Köpek Davranışları Uzmanı Gökçen Yücekaya ile hayvanlar hakkında yapılan söyleşiyle başladı.

Yaklaşık 2.600 metrekare alan üzerine yapılan Ümraniye'nin ilk Minik Dostlar Parkı'nda, 8 adet köpek oyun parkuru, 1 adet kum havuzu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, dinlenme alanları, spor aletleri, futbol sahası bulunuyor.

Açılış programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de rahat ve konforlu yaşamak sadece bizlerin değil, minik dostlarımızın da hakkıdır. Bu anlayışla birlikte Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan parkımız, minik dostlarımız için birçok modern aktivite sahasını da içinde barındırıyor. Ümraniye sevgi, şefkat, samimiyet ve merhametin ilçesidir. Hayvan parkımızın inşası esnasında bugün bu parkın isminin Minik Dostlar olmasında sosyal medyadan fikir sunan komşularıma teşekkür ediyorum" dedi.

'AMBULANS HİZMETİNİ DEVREYE KOYDUK'



'Ümraniye Belediyesi olarak hayvan dostlarımıza yönelik çalışma ve projelerimizle her zaman hassas düşünen ve gıpta edilen bir belediye olduk' diyerek konuşmasına devam eden Yıldırım, "Hayvan dostlarımızın tedavileri, bakımları ve yaşam alanlarına yönelik iyileştirme çalışmalarımız daha iyi seviyeye ulaşana kadar devam edecek. Ümraniye Hayvan Barınağımız değişimi ve gelişimiyle bu anlamda ilk sırada yer alıyor. Hayvan dostlarımıza en hızlı zamanda müdahale etmek için ambulans hizmetimizi devreye aldık. Artık yaşanan üzücü olaylara ivedi olarak müdahale ediyoruz" diye konuştu.



'BARINAĞIMIZ AMELİYAT EDEN NADİDE KURUMLARDAN'



Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi himayesinde bulunan barınağımız hayvan tedavisinde ameliyat gerçekleştiren nadide kurumlardan biri olma özelliğini taşıyor. Sterilize olarak her zaman hayvan dostlarımızın hizmetinde bulunan ameliyathanemizde birçok canın kurtulmasına tanık olduk. Bu saydığımız hizmetleri daha profesyonelce gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Program, açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra, köpek eğitmenleri eşliğinde minik dostların gösterileriyle son buldu. Parkın açılışına katılan minik Asya Ekşi "Ümraniye'de, minik dostlarımız için böylesine güzel bir park yapılması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.