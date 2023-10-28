Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsüne bin 700 metre uzunluğunda Türk bayrağı
Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:46 Son Güncelleme: 28.10.2023 11:18

Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsüne bin 700 metre uzunluğunda Türk bayrağı

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Türkiye’nin en uzun Türk bayrağıyla süslendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak MET-GÜN firması tarafından yaptırılan bin 700 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde Türk bayrağının 3 ayda tamamlandığı öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsüne bin 700 metre uzunluğunda Türk bayrağı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçmiş dönem tarafından yüzde 42'si tamamlanmasına rağmen "param yok" diyerek çivi çakmadığı köprü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmişti. 700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra inşaat yeniden başlamıştı. Türkiye'nin bin 669 metre ile en uzun 4'üncü büyük köprüsü olan "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü" Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan ayında Adanalıların hizmetine açılmıştı.

3 AYDA TAMAMLANDI

"Seyhan'ın gerdanlığı" olarak adlandırılan ve kent trafiğini büyük oranda rahatlatan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapan MET-GÜN firması köprüyü Türk bayraklarıyla donattı. Firma tarafından yüzlerce kişi tarafından 3 ayda tamamlanan bin 700 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde Türk bayrağını gören vatandaşlar hayran kaldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün (Pazar) ayrıca saat 15.00 ile 17.00 arasında atletizm, bisiklet ve kano yarışmaları düzenlenecek.

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Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsüne bin 700 metre uzunluğunda Türk bayrağı
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