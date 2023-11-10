Türkiye’nin en yüksek binasının 54.katının terasında 2 günlük ceset bulundu

Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde bulunan 56 katlı AVM'de saat 13.00 sıralarında bir ceset bulundu. 261 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük binası olan AVM çalışanları, binanın arkasında bulunan bölümün asma katındaki cam tavanlardan birinin kırık olduğunu fark etti. Asma katı kontrol eden çalışanlar bir erkek cesedi bulunduğunu fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla cesedi asma kattan çıkardı. İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen cesedin 2 günlük olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişinin, 56 katlı binanın 54'üncü katındaki seyir terasından düştüğü anlaşılırken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.