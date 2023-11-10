Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin en yüksek binasının 54.katının terasında 2 günlük ceset bulundu
Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:57 Son Güncelleme: 10.11.2023 23:06

Türkiye’nin en yüksek binasının 54.katının terasında 2 günlük ceset bulundu

İstanbul Kağıthane’de 261 metre yüksekliğinde Türkiye’nin en yüksek binalarından 56 katlı AVM'nin asma katında erkek cesedi bulundu. 54'üncü katta bulunan seyir terasından 2 gün önce düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye’nin en yüksek binasının 54.katının terasında 2 günlük ceset bulundu

Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde bulunan 56 katlı AVM'de saat 13.00 sıralarında bir ceset bulundu. 261 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük binası olan AVM çalışanları, binanın arkasında bulunan bölümün asma katındaki cam tavanlardan birinin kırık olduğunu fark etti. Asma katı kontrol eden çalışanlar bir erkek cesedi bulunduğunu fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla cesedi asma kattan çıkardı. İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen cesedin 2 günlük olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişinin, 56 katlı binanın 54'üncü katındaki seyir terasından düştüğü anlaşılırken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dilan ve Engin Polat iddiası ortalığı karıştırmıştı... O kuyumcudan açıklama geldi
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
ABD'den itiraf: Filistinliler katledildikçe İsrail ve ABD dünyadan izole oluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin en yüksek binasının 54.katının terasında 2 günlük ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA