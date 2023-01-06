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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Türkiye’nin ikizleri

İkiz bebek beklerken madenci eşi Şaban Yıldırım’ı Amasra’daki faciada kaybeden Sena Sıla Yıldırım, doğum yaptı. Minel Deniz ve Asel Nefes’i ilk kez kucağına alan genç anne “Evlatlarım için güçlü olmaya devam edeceğim” dedi

Türkiye’nin ikizleri
Bartın Amasra'da 14 Ekim 2022'de meydana gelen maden ocağı faciasında şehit olan 42 madenciden biri olan Şaban Yıldırım'ın (27) ikiz bebeklere 5 aylık hamile eşini ardında bırakması tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. 24 yaşındaki Sena Sıla Yıldırım, kendisini sembolik olarak 'Yılın Annesi' seçen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2 Ocak'ta doğum yaptı. Önceki gün isimlerini, kaybettiği eşiyle birlikte belirlediği Minel Deniz ve Asel Nefes'i ilk kez kucağına alan genç anne "Mutluluk, heyecan ve üzüntüyü bir arada yaşıyorum. Yaşadığım büyük acıyı karnımda taşıdığım kızlarımdan güç alarak atlatmaya çalıştım. Kendime, 'Sena, güçlü olacaksın çünkü sen artık bir annesin' dedim. Eşim, kızlarının hep benim gibi öğretmen olmasını hayal ediyordu. Ben de çocuk gelişim öğretmeniyim. Beraber büyütüp okutacaktık ama nasip olmadı. Kızlarım için güçlü olmaya devam edeceğim" dedi. 1800 gram olarak doğan bebeklerin sağlık durumunun yerinde olduğu belirtildi. AA

MİNEL VE ASEL İSİMLERİ KURAN-I KERİM'DEN
ANNE Sena Sıla Yıldırım tüp bebek tedavisine başlarken mucize bir şekilde, doğal yolla tek yumurta ikizlerine hamile kaldığını anlatarak "Eylül ayında isimlerini karar vermiştik, Nefes'i evimize bir 'nefes' olsun, Deniz'i ise eşimle hep deniz kenarında buluştuğumuz için koymuştuk. Minel ve Asel'i de Kuran-ı Kerim'de geçtiği ve birbirine uyumlu olduğu için seçmiştik" diye konuştu.

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