Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Trabzon’da heyecanla izlendi!

Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotların da görev alacağı tarihi yolculuğa şahit olmak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde tarihi anı canlı olarak izledi.