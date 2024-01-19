Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Trabzon’da heyecanla izlendi!
Giriş Tarihi: 19.1.2024 01:09 Son Güncelleme: 19.1.2024 01:52

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Trabzon’da heyecanla izlendi!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu bu gece 00:49’da gerçekleşti. Trabzon’da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla heyecanla izlendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Trabzon’da heyecanla izlendi!

Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotların da görev alacağı tarihi yolculuğa şahit olmak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde tarihi anı canlı olarak izledi.

Canlı yayın öncesi ise Bilim Merkezi'nde atölye, Milli Uzay tanıtım film gösterimi, bilim söyleşisi ve bilgi yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Uzay yolculuğunu Bilim Merkezi'nde canlı olarak izleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce-İnşaat Mühendisliği öğrencisi Ahmet Bayram Akbaş, "Teknofest'te çocuklar astronot olacağım dediğinde, Türkiye'den astronot çıkmıyor diyorduk. Ama bu düşünceyi bizde bugün tarihe gömdük. Türk'e Dünya yetmez diyorduk ve bugün yetmediğine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KTÜ Yazılım mühendisliği bölümü öğrencisi Rümeysa Çelik ise "ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici bir ana şahit olduk. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Trabzon’da heyecanla izlendi!
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