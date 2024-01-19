Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Trabzon’da heyecanla izlendi!

Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotların da görev alacağı tarihi yolculuğa şahit olmak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde tarihi anı canlı olarak izledi.
Canlı yayın öncesi ise Bilim Merkezi'nde atölye, Milli Uzay tanıtım film gösterimi, bilim söyleşisi ve bilgi yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Uzay yolculuğunu Bilim Merkezi'nde canlı olarak izleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce-İnşaat Mühendisliği öğrencisi Ahmet Bayram Akbaş, "Teknofest'te çocuklar astronot olacağım dediğinde, Türkiye'den astronot çıkmıyor diyorduk. Ama bu düşünceyi bizde bugün tarihe gömdük. Türk'e Dünya yetmez diyorduk ve bugün yetmediğine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.