Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu hikayenin gerisini getirecek olan, bugün burada olan kardeşlerimizdir

Gezeravcı, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te gerçekleştirilen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılında devletin kararlı iradesiyle ortaya konulmuş bir proje ile bu mirasın asıl sahipleri olan çocuklarla bir arada olduğunu söyleyen Gezeravcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, devletin güçlü iradesiyle yürüyecek çocuklara ilham kaynağı olarak görev yapmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Alper Gezeravcı, çocukken hayal dahi edemediği bir misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Gerçekleştirdiğim görev bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bundan sonra bu hikayenin gerisini getirecek olan, bugün burada olan kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." vizyonuyla yıllar öncesinden bugün yürünecek yollara işaret ettiğini vurgulayan Gezeravcı, "Bu, bizim tutunduğumuz en sağlam dayanak. Her daim onun çizdiği yolda, devletimizin güçlü iradesiyle, onun Türkiye Cumhuriyeti için belirlediği hedefleri gerçekleştirme konusundaki bilincimiz tam." ifadelerini kullandı.