Türkiye’nin ilk tarım Agropark’ı Mersin’in Tarsus ilçesinde açıldı

Agropark'a artan ulusal ve uluslararası yatırım taleplerine dikkat çeken MTSO ve Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ülkeye tarım ve teknolojiyle ilgili know-how getirecek uluslararası büyük yatırımcıları kaçırmamak istemediklerini söyledi. Çakır, 3 bloktan oluşan Agropark'ın eksik bloklarının vakit kaybedilmeden tamamlanması adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan destek istedi.

Tarımda dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle kurulup Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (Mersin Agropark) resmi açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen'in katılımıyla gerçekleşti.

Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış töreni Bakan Kacır'a günün anısına verilen hediye ve kurdele kesimiyle devam etti. Ardından Agropark yatırımcıları ziyaret edilerek yürüttükleri ar-ge çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Çakır: "Çukurova teknoloji ve üretim üssü olacak"

Açılışta konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Agropark ile ilgili genel bilgiler paylaşıp önümüzdeki süreçte devam edecek yatırımları aktardı. Mevcut ikinci etap altyapı inşaat ihalesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan destek alındığını hatırlatan Çakır, "Bu son yatırımlarla, Agropark çatısı altında Tarım ve Gıda konularında AR-GE çalışması yapacak; kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte olacağı, Teknoloji ve Üretim Merkezi faaliyete geçecektir. Bu proje ile Çukurova bölgesi teknoloji ve üretim üssü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Projedeki üç bloktan birisinin bakanlık ve ortakların desteğiyle tamamlandığını ve ilk bloğun yüzde 40'ının faaliyete başlayacak yatırımcılarla kısa sürede dolduğunu ancak yapılması gereken iki blok daha bulunduğunu dile getiren Çakır, çok sayıda yatırımcı talebi bulunduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yatırımcımızı bekletmek istemiyoruz. Ülkemize tarım ve tarım teknolojileriyle ilgili know-how getirecek olan uluslararası büyük yatırımcıları kaçırmamak adına en azından bir bloğun daha acilen tamamlanması gerekmektedir. Bu konunun ülkemiz için hayati öneminden dolayı Sayın Bakanımızdan öncelik ve hızlandırma rica ediyoruz."

Konunun basit bir yatırımın ötesinde ülkenin refahı ile ilgili önemli bir konu olduğuna işaret eden Çakır, "Mersin olarak bu enerjimizi, azmimizi ve tarımı yüksek teknolojiyle entegre ederek kentimiz ve ülkemiz adına daha büyük bir zenginlik yaratma hayalimizi destekleyen Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Agropark arazisinin tahsisinde ve ilgili çalışmaların yapılmasında destek olan Tarım Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Agropark'ın ortaya çıkmasını sağlayan tüm ortaklarımıza, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Amaçlarının yalnızca Mersin'i değil Türkiye'yi tarım, gıda ve hayvancılıkta dünya lideri yapmak olduğunu kaydeden Çakır, tarımı yüksek teknoloji, ar-ge ve inovasyonaentegre etmek istediklerini vurguladı.

Bakan Kacır: "Mersin Agropark tarım ve gıda teknolojilerinde önemli işlere imza atacak"

Açılış konuşmasında Türkiye'nin ilk tarım ihtisas teknoparkı Mersin Agropark'la tarım ve gıda teknolojileri alanında yenilikçi girişimlerin gelişmesi ve büyümesinde öncü olacak bir altyapıyı Mersin'e kazandırdıklarını dile getiren Bakan Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın 81 milyon lira desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu merkez, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda, bünyesinde yer alan yaklaşık 730 dönümlük Ar-Ge alanı, teknopark bünyesinde geliştirilen teknolojilerin bizzat sahada uygulanmasına ve test edilmesine imkân sağlayacak. Mersin Agropark'ın, katma değerli tarımsal üretimin öncü şehirlerinden Mersin'de tarım ve gıda teknolojilerinde önemli işlere imza atacağından hiç şüphem yok."

Bakan Kacır, her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektöründe de dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak ve desteklemek adına çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Pehlivan: "Agropark tarım yatırımcılarına yol gösterecektir"

Mersin'in tarımdaki gücü hakkında bilgi aktaran Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bugün açacağımız Agropark da tıpkı Mersin Teknopark gibi tarım alanında faaliyet gösteren ya da faaliyet göstermek isteyen girişimci firmalara, yatırımcılara yol gösterecektir" dedi. Agropark'ta ortaya konulan çalışmaların, ortaya konan sonuçların sektörü daha güçlendirip üretimin önünü açacağını kaydeden Pehlivan, "Bunu yaparken de yenilikçi ve teknolojiyi, bilimi kullanan bir anlayış ortaya konulacaktır. Desteklerinizle Mersinimiz gelişiyor ve Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlıyor. İnşallah bundan sonra da gelişmeye devam edecek" dedi.

Gümen: "Mersin Agropark büyük bir teknoloji ve üretim merkezi haline gelecek"

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk ve tek teknoloji geliştirme bölgesinin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "Tarımsal anlamda ülkenin önde gelen illerinden Mersin'in böylesi bir merkeze ev sahipliği yapması çok kıymetli" değerlendirmesini yaptı. Kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte faaliyet göstererek tarım ve gıda konusunda ar-ge çalışması yürüteceği Mersin Agropark'ın ülke için büyük bir teknoloji ve üretim merkezi haline geleceğini dile getiren Gümen, ardından tarım ve gıdanın dünyada artan stratejik önemine dikkat çekerek, bu alanda sürdürülebilirliği, verim artışını sağlayacak çalışmaların önemini vurguladı.