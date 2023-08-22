Türkiye’nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği’ni tercih etti

YKS'ye ilk girdiğim yıl olan 2019 yılında üniversite sınavında sıralamam 22 bin oldu ancak Tıp o yıl en düşük 20 binden öğrenci aldı. Ben de bir yıl daha hazırlanıp 2020 yılında 18 bininci olarak tıp fakültesine yerleştim. Ancak bu yıl önceki yıllarda elde ettiğim başarının da üstüne çıktım. Sıralamam 13 bin oldu. İnsanlar buna da çok şaşırdı. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne yerleştikten ve bu sosyal medyada duyulduktan sonra adım 'Kanatlı Tıpçı'ya çıktı. Diğer yandan yerleştirme sonucumu ilginç bulanlar kadar olumsuz eleştirenler de oldu. Başkalarının hakkını yediğimi söylediler ya da bu puanla neden kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü seçtiğimi sorguladılar."