Türkiye’nin küresel çelik gücü ’Erdemir’ 57 yaşında

Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından temin edilebilen yassı çeliği üretmek amacıyla 15 Mayıs 1965'te 400 bin ton yassı çelik kapasitesi ile üretime başlayan Erdemir, bugün yaklaşık 5 milyon ton nihai ürün kapasitesi ile yolculuğuna devam ediyor.

OYAK'ın Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde hizmet veren Erdemir; sahip olduğu teknoloji, insan kaynağı, bilgi birikimi ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla, başta tesislerinin bulunduğu Karadeniz Ereğli olmak üzere Türkiye ve dünya ekonomisine değer katıyor. Yüksek katma değerli, yenilikçi ürünlerin imalatına ve verimliliğine odaklanan Erdemir, müşterilerinin beklentilerine yönelik dinamik olarak geliştirdiği ve iyileştirdiği ürün gamıyla da bölgesel ve küresel pazardaki gücünü koruyor.

Erdemir bugün sıcak ve soğuk haddelenmiş, levha, kalay, krom, galvaniz kaplamalı ürün gruplarında ve uluslararası kalite standartlarındaki 536 yassı çelik kalitesini; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj, yenilenebilir enerji gibi pek çok sektörün hizmetine sunuyor. Türkiye yassı çelik sektörünün ilk üreticisi ve öncüsü Erdemir, ileri çelik araştırmaları merkezi olma hedefiyle hayata geçirdiği Ar-Ge merkezinde, müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları için çalışıyor.

Türkiye'nin en geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden olan ve hisselerinin çoğunluğu kurumsal yatırımcıların elinde bulunan Erdemir, sanayide olduğu gibi Borsa İstanbul'un açıldığı ve hisselerinin işlem görmeye başladığı 1986 yılından bu yana borsanın da lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.

TÜRK SANAYİSİNİN ÖNÜNDE YENİ UFUKLAR

Erdemir'in üretime başlaması, kalkınma planı doğrultusunda ekonomisini geliştirmeye çalışan Türkiye için dönüm noktalarından biri oldu. Sanayi alanında ciddi hamleler başlatılan Türkiye'de, mevcut sanayinin gelişebilmesi ve yeni sanayi kollarının üretime başlaması için yassı çelik ihtiyacı giderek artıyor, bu ihtiyacın bütünüyle ithalat yoluyla karşılanması mümkün görünmüyordu. İşte bu noktada Türkiye ekonomisi ve sanayisinin gelişimi için en önemli stratejik adımlardan biri atıldı ve 11 Mayıs 1960'ta Erdemir'in kuruluşu tescil edildi. İnşaat ve montaj çalışmaları hızlı şekilde tamamlanan Erdemir 15 Mayıs 1965'te işletmeye alındı.

Erdemir, yıllar içerisinde Türk sanayisinin artan ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizin en büyük yatırım projelerine imza atarak üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdı. Yatırımlarıyla kapasitesini ve portföyünü geliştirirken, kurduğu ve satın aldığı şirketlerle büyümeye devam etti.

Erdemir ve bağlı şirketleri için 2006 yılı bir dönüm noktası oldu. OYAK bünyesine katılan Erdemir ve bağlı şirketleri, OYAK'ın finansal gücü ve deneyimiyle güçlü büyümesini sürdürdü.

BÖLGESİNE KATKI SAĞLIYOR

Kurulduğu günden bu yana bölgenin gelişmesinde vazgeçilmez bir rol oynayan Erdemir, bugün sadece Ereğli'de yaklaşık 6 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlıyor. Çalışanlarının aileleri, sağladığı dolaylı istihdam, üretimi ve ihracatıyla birlikte Erdemir kurulu bulunduğu bölge ve Türkiye için değer üretmeye devam ediyor. Erdemir gerçekleştirdiği projelerle toplumsal gelişime destek olurken bölgedeki eğitim kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılıyor. Erdemir, kamu kurum ve kuruluşlarına da ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlarken, ramazan ayında bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

UZAYA İZ BIRAKTI

Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Grizu 263-A Uzay Takımına inandı, uzay yolculuğuna eşlik etti. Erdemir'in 2018 yılından bu yana ana destekçisi olduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu-263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, uzaya fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 km uzağa gönderilen Grizu-263A uzaydaki görevine devam ederken, Erdemir de uzay takımına desteğini sürdürüyor.

Kültür ve sanat alanındaki projelerine de devam eden Erdemir, çeliğin insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini sanat yoluyla vurgulamak ve Türkiye'de sanat eğitimini desteklemek amacıyla düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışmasının yedincisini gerçekleştiriyor.

Erdemir, Karadeniz Ereğli ile özdeşleşen ancak üretimi azalan Osmanlı Çileği meyvesinin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında başlattığı 'Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün' projesini de sürdürüyor. Erdemir, Karadeniz Ereğli'ye özgü başka bir kültürel değer olan 'Elpek Bezi' dokumacılığını yaygınlaştırılmak ve kadınların ekonomik yaşama katılımını desteklemek üzere hayata geçirdiği 'Elpek Bezleri Dokunsun, Kültürel Mirasımız Korunsun' projesinin ikinci etabında kadınların üretime geçilebilmesine yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

ERDEMİR YATIRIMLARIYLA YENİLENİYOR

Sektöründe öncü uygulamaları hayata geçiren, teknolojik yenilikleri yakından izleyen Erdemir; çevre performansını geliştirmek için de aralıksız çalışıyor. Sorumlu üretim anlayışını benimseyen, yatırımlarını planlarken çevresel etkileri dikkate alan Erdemir, toz toplama filtre sistemleri, yüksek seviye otomasyonu ve daha yüksek baca boyu gibi birçok teknolojik özelliğe sahip, çevre dostu 4. Kok Bataryası projesini yürütüyor.

Erdemir 2. Yüksek Fırın Yenileme, 6 No'lu Buhar Kazanı projeleri başta olmak üzere tesislerindeki modernizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erdemir önümüzdeki dönemde de daha verimli, çevre dostu üretimle kaynakların etkin ve verimli kullanımı doğrultusunda yatırımlarına devam edecek.