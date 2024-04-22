Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin merak ettiği o kız çocuğu bulundu! Yere düşen flamaları kaldırmıştı, hediyesi çocuk odası oldu
Giriş Tarihi: 22.4.2024 14:08 Son Güncelleme: 22.4.2024 14:40

Türkiye’nin merak ettiği o kız çocuğu bulundu! Yere düşen flamaları kaldırmıştı, hediyesi çocuk odası oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde mobilya mağazasının rüzgar nedeniyle yere düşen 3 flamasını kaldıran küçük kız çocuğu sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları mobilya firmasının kızı bulması ve ödüllendirmesini istemişti. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, küçük kızın bulunduğunu adının Mina olduğunu hediyesinin verildiğini söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türkiye’nin merak ettiği o kız çocuğu bulundu! Yere düşen flamaları kaldırmıştı, hediyesi çocuk odası oldu

Manisa Salihli'de annesiyle birlikte yolda yürürken Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki mobilya firmalarından İstikbal'in rüzgar nedeniyle yere düşen flamalarını kaldırarak düzelten minik Mina sosyal medyada büyük taktir topladı.

O KIZ ÇOCUĞU "MİNA"

Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Manisa Salihli'deki İstikbal mağazasının önünden geçerken, rüzgardan yere düşen flamalarını kaldıran küçük kızın ismi belli oldu. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, küçük kızın adının Mina olduğunu belirtirken, yapılan örnek davranışın herkesi mutlu ettiğini kaydetti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntü sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. O küçük kızın, yaklaşık 2 aydır kimliği tespit edilmeye çalışılmıştı. Sonunda Mina olarak öğrenilen küçük kıza hediyesi ulaştı.

HEDİYESİ ÇOCUK ODASI

Annesiyle birlikte sokaktan geçerken yaptığı bu hareketiyle örnek olan Mina, önce İstikbal mağazasında ağırlandı. Ardından da hediyesi verildi. CEO Ertekin, 'Mina kızımızın yanından geçebilecekken 3 flamayı da kaldırıp yoluna devam etmesi hepimizi mutlu etti. Salihli bayimiz Hüseyin Çelik Bey Mina kızımızı mağazamızda ağırladı, hediyesini yolladı. Ben de Mina ile tanışıp elini sıkıp yanaklarından öpeceğim' ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin merak ettiği o kız çocuğu bulundu! Yere düşen flamaları kaldırmıştı, hediyesi çocuk odası oldu
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