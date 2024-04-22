Türkiye’nin merak ettiği o kız çocuğu bulundu! Yere düşen flamaları kaldırmıştı, hediyesi çocuk odası oldu

Manisa Salihli'de annesiyle birlikte yolda yürürken Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki mobilya firmalarından İstikbal'in rüzgar nedeniyle yere düşen flamalarını kaldırarak düzelten minik Mina sosyal medyada büyük taktir topladı.

O KIZ ÇOCUĞU "MİNA"

Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Manisa Salihli'deki İstikbal mağazasının önünden geçerken, rüzgardan yere düşen flamalarını kaldıran küçük kızın ismi belli oldu. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, küçük kızın adının Mina olduğunu belirtirken, yapılan örnek davranışın herkesi mutlu ettiğini kaydetti. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntü sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. O küçük kızın, yaklaşık 2 aydır kimliği tespit edilmeye çalışılmıştı. Sonunda Mina olarak öğrenilen küçük kıza hediyesi ulaştı.

HEDİYESİ ÇOCUK ODASI

Annesiyle birlikte sokaktan geçerken yaptığı bu hareketiyle örnek olan Mina, önce İstikbal mağazasında ağırlandı. Ardından da hediyesi verildi. CEO Ertekin, 'Mina kızımızın yanından geçebilecekken 3 flamayı da kaldırıp yoluna devam etmesi hepimizi mutlu etti. Salihli bayimiz Hüseyin Çelik Bey Mina kızımızı mağazamızda ağırladı, hediyesini yolladı. Ben de Mina ile tanışıp elini sıkıp yanaklarından öpeceğim' ifadelerini kullandı.