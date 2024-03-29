Türkiye’nin şefkat eli Afrika’nın üzerinde

Türkiye'nin şefkat eli mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerinin üzerinden bir an olsun ayrılmıyor. Ramazanın bereketini yaşadığımız bu günlerde Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği yardıma ihtiyaç duyanlara ışık olmaya devam ediyor. Merkezi İstanbul Beykoz'da bulunan ve tamamen gönüllülerden oluşan Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği, yurt içi faaliyetlerinin yanında Afrika'daki çalışmalarına da devam ederek oradaki insanlara da umuda kapısını araladı. Dernek Genel Başkanı Neslihan Dural, kendisinin de bizzat katıldığı çalışmalarda ramazan başından bu yana her akşam bin 800 kişilik iftar yemeği verdiklerini, bölgenin gıda talebine uygun olarak 30 ton gıda yardımı yapıldığını, yaklaşık 40 ton da bölgenin temel gıdası mısır unu dağıtımı yapıldığını belirtti.Dernek, yemek ve gıda yardımlarının yanında katarakt ve göbek fıtığı ameliyatlarıyla da hastalara şifa oldu. Hayırseverlerin izin bağışlarıyla yapımı tamamlanan 2 cami ve 3 su kuyusunun açılışı yapıldı. 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı yaparak oradaki çocukların da yüzünü güldürdü.