Türkiye’nin sörf şehri Ordu

Yeşil ile mavinin buluştuğu Ordu, son yıllarda su sporlarına yönelik kano ve yelken ve sörf için yeni alanlar oluşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'nda yaklaşık bir yıl önce Dalga Sörfü Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezde bugüne kadar yurt içinden ve dışından gelen bin 350 kişiye ders verildi. Öğrenme güçlüğü ve engeli olan gençlere yönelik de özel terapi eğitim programı hazırlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun doğal zenginliklere sahip bir şehir olduğunu söyledi. Kentin sahil uzunluğunun 110 kilometre olduğunu anımsatan Güler, buna karşın balıkçılık dışında denizin pek kullanılmadığını belirtti. Güler, sahili nasıl değerlendirebileceklerine yönelik çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bununla ilgili dalgaları inceledik. Sörf yapılabilmesi anlamında dünyanın sayılı yerlerinden biri olduğunu tespit ettik ve bu spora ağırlık verdik." dedi. Yaklaşık bir yıl önce kurdukları Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde bin 350 kişiye eğitim verildiğinin altını çizen Güler, "Bunlardan 78 tanesine burs verdik. Başarılı olanlardan 12'si, uluslararası anlamda hocalardan ders alarak sörf sporunda uzman durumuna geldi." diye konuştu. Güler, merkeze yurt dışından eğitimci ve öğrencilerin de ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Çekya'dan Yeni Zelanda'ya kadar birçok ülkeden Ordu'ya eğitim almaya gelen var." ifadelerini kullandı. Sörfün aynı zamanda bir terapi yöntemi olduğunu dile getiren Güler, "Şimdi bir adım daha ileri gittik. Engelli öğrencilere de bu eğitimi veriyoruz. Öğrenmede zorluk çekenlere kaykayla birlikte sörf eğitimi de veriyoruz. Burası bambaşka bir çekim merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.Güler, gelir getirici çalışmalara ağırlık verdiklerini vurgularken, "Sörf tahtalarını da kendimiz üretiyoruz." açıklamasında bulundu. Ordu'da kompozit malzeme üretimi yapıldığını, bu kapsamda kano ve yelkenlerin burada üretilebildiğini belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu: "Sürat motoru, oradan da yat üretimine geçme çalışmalarını sürdürüyoruz. Dolayısıyla bambaşka bir boyuta geçti. Dalga sörfü, eğitim, terapi, aynı zamanda da tekne ve sörf tahtası noktasında bir üretim merkezi haline geldik. Bunların hepsinin temeli, 'Düşünen Ordu, üreten Ordu, yarışan Ordu' sloganıyla ortaya koyduğumuz temel ilkelerin, uygulama alanı olarak gerçekleştirdiğimiz şekle dönüşmesi."Güler, şehirde bir tarafta Boztepe'den denize doğru rengarenk yamaç paraşütüyle süzülenlerin, diğer tarafta da dalgalarla tatlı bir mücadele içindeki sörfçülerin görülebildiğini anlattı. Komşu illerin yanı sıra farklı ülkelerden kente gelenler olduğunu yineleyen Güler, "Gürcistan'dan Ukrayna'ya, Rusya'ya kadar burası aynı zamanda bir barış denizi haline gelsin istiyoruz. Turizmle, geliş gidişlerle de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hem spor hem deniz hem tabiat bir arada. Aynı zamanda denize en yakın kayak merkezimiz var. Bu noktada kış sporlarını başlattık. '3 ay değil, 12 ay Ordu' diyerek olayı 4 mevsime yaymış olduk" şeklinde konuştu.Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemek, kent estetiğine katkı vermek ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla ilçeleri yeni bisiklet ve yürüyüş yolları ile donatıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hayata geçirdiği projelerle her kesime hitap eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla ilçelere hem yeni bir kimlik kazandırıyor hem de vatandaşların rahatça kullanacağı alanlar ortaya çıkarıyor. Başkan Güler'in göreve başladığı günden itibaren hız kazanan bisiklet ve yürüyüş yolları çalışmaları kapsamında ilçeler bu alanda büyük değer kazandı. Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Altınordu'da bisiklet yolları inşa edildi. Bisiklet yollarının yanı sıra yürüyüş yollarına da önem veren Büyükşehir Belediyesi Aybastı, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise sağlıklı yaşama destekleyecek ve kent estetiğine katkı verecek yürüyüş yolarını hizmete açtı. Kullanıma açılan alanlarda standartlara uygun yapılan çalışmalara ek olarak dinlenme ve spor aktiviteleri için alanlarda oluşturuldu. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da büyük takdir toplarken bu alandaki çalışmalar hazırlanan program dahilinde devam ediyor.ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'yu ticari değeri yüksek olan tıbbi, aromatik ve tropikal bitkilerin cazibe merkezi haline getirmek ve üreticilere yeni bir saha oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor. Düşük maliyetli ve iyi bir gelir kaynağı haline gelmeye başlayan tropikal meyve yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi'nde artık kivi, fındık ve çay kadar önemli hale geliyor. Ordu'da meyve çeşitliliğinin arttırılması, düşük maliyetle üretimi yapılarak üreticilere yeni bir ekonomik kazanç olabileceğini göstermek amacıyla başlayan çalışmalar sonuç verdi. 2022 yılında meyve elde edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla kendi kendine yeten ve sınırlarını aşan bir Ordu oluşturmak istediklerini belirtti. "Kendi kendine yeten bir Ordu" Başkan Güler, mango, guava ve papaya gibi ürünlerin Ordu'dan tüm Türkiye'ye yayılarak daha fazla adını duyuracak ürünler haline geleceğini söyledi. Başkan Güler, "Mango, guava ve papaya meyvesinin denemelerinden olumlu sonuçlar aldık. Bu üç meyveyi bundan sonra hem Ordu'da hem Karadeniz'de hem de buradan yayılarak tüm Türkiye'de daha fazla duyacağız. 25 tropikal meyve üretimi yapıyoruz" diye konuştu.SABAH Gazetesi'nin 'Kent Buluşmaları' sayesinde ilk kez gittiğim Ordu'ya hayran kaldım. Benim en çok ilgimi çeken; Ordu'nun aslında bir turizm şehri olduğuydu. Ve bundan şimdiye kadar haberimin olmaması da benim ayıbım tabii… Yıllardır yaz tatili için Bodrum ve Çeşme, kış tatili için de Uludağ ve Palandöken ilk tercihlerim arasında yer alır. Ama Ordu'da hem yazın hem de kışın çok keyifli tatil yapılabileceğini gördüm. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, turizme büyük önem veriyor. Bu yüzden turizm faaliyetlerini, planlı ve programlı olarak ve tek elden yürütmek için ORTUR adıyla, belediye bünyesinde bir şirket kurmuş. ORTUR, kısa sürede şehrin turizm potansiyelini arttırmış. Ordu, hem yaz hem de kış tatili için birçok olanak sunuyor. Yazın ister deniz-kum-güneş tatili isterseniz de yaylaya çıkıp doğa tatili yapabilirsiniz. Bu arada Ordu, sörf destinasyonlarından biri haline gelmiş de haberim olmamış. Sahilde, hem Türk hem de yabancı sörfçüleri görünce şaştım kaldım. Akyaka ve Alaçatı'nın artık ciddi bir rakibi var, beden söylemesi! Başkan, kışın da turistleri Ordu'ya çekebilmek için var olan Çambaşı'ndaki kayak merkezini baştan aşağı yenilemiş. Çok modern bir kayak merkezine dönüştürmüş. Çambaşı'nda, bir de çok yakında beş yıldızlı bir dağ oteli açılacakmış. Kayak yapmak için Ordu'ya gitmek hiç aklıma gelmezdi ama listeme girdi bile. Ayrıca Ordu, adrenalin tutkunlarını da bağrına basıyor! Ünye'de nehir üzerinde zipline deneyimi yaşamanın, Boztepe'de yamaç paraşütü yapmanın nasıl bir adrenalin salgılatacağını artık siz düşünün. Lezzet tutkunları için de Ordu çok 'tatlı' bir şehir. Kendine has bir mutfağı var ve bu mutfaktan çıkan çok özel lezzetler yer alıyor. Ben Ordu'da gördüklerimi ve belediye başkanından öğrendiklerimi anlatmaya çalıştım, artık yaşaması da size kalmış. Bence siz de tatile gidilecek yerler listenize Ordu'ya da mutlaka ekleyin…Başkan Hilmi Güler doğrusu Ordu'ya çok şey kazandırmış. Şehrin her köşesinde bunu görmek mümkün. Bir üretim devrimi yaşanıyor Ordu'da. Şehrin simgesi fındığı bir kenara koyun, sadece kadınların kurduğu 19 kooperatif var, Kybele adında geliştirdikleri çikolata markası var, hatta sörf turizmi bile var artık Ordu'da… Teknoloji ve inovasyon ile hayatı kolaylaştıran birçok detay vatandaşın hizmetine sunulmuş. Yakında hizmete girecek marina ile Ordu artık devler liginin bir oyuncusu olacağının sinyalini veriyor.Üniversite yıllarına kadar, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölcüğez köyünde yaşadım. Elektrikle 1980'de tanışan bir köydü o zamanlar burası.... Ancak binek hayranlarıyla ya da kamyonlarla ulaşabiliyordık köyümüze. Yakın zamana kadar, yarım yamalak stabilize yolumuz vardı. 27 bin 500 kilometreyle, Türkiye'nin en uzun köy yolu ağına sahip il Ordu… Aynı zamanda en uzun asfalt ve beton yol da Ordu'da yapıldı son yıllarda. İstanbul'un civar köylerinin yolu bile bizimki kadar düzgün değil şu anda. "Köyümüz Paris oldu" der bizimkiler… Hilmi Başkan, marka değerini artırdı Ordu'nun. Biz fındık üretiriz. Fındığın kalite değeri yükseldi mesela. Tamam maliyetler çok yükseldi ama fındık daha iyi kazandırıyor artık. Hilmi Güler ve ekibi, örnek fındık bahçeleri oluşturdu. Toprak tahlilleri, budaması, bilinçli gübrelemesi yapılan bahçelerde üretim artmaya başladı. Fındık artık sadece içiyle değil, kabuğuyla, bahçesinde alternatif ürünleriyle de ayrı gelir kalemlerine dönüştü. Köylüler her anlamda bilinçlenmeye, gelirleri artmaya başladı."Ordu'da fındık dışında üretim yapılabileceğini kanıtladım" diyor Hilmi başkan… Ondan dinleyelim: 460 dönüm toplulaştırma yaptık. Fındık kabuğundan aktif karbon üretiyoruz. Kybele markasıyla çikolata üretimine başladık. 5 şirketimizle 30'dan fazla ürün üretiyoruz. Fındık bahçeleri 11 ay boş. Gezen tavuk üretimine başladık. 50 bin yumurtayı, yılda 35 milyona çıkardık, Migros'a satıyoruz. Akkuş'ta dünyanın en güzel fasulyesini üretip Bodrum'a satıyoruz. 65 bin baş hayvanımız var. Manda, koyun, kaz. Kazda Kars'a rakip olduk. Iğdır'a bile 200 bin kaz sattık bu yıl. Çöpten, deniz dalgasından enerji üretiyoruz, İsrail'le işbirliği yaptık. 300'den fazla şelalemiz var. 12 ay turizm yapıyoruz. Bölgemizin Güney Amerika kalitesinde deniz dalgası var. Sörf tahtası ve tekne üretmeye başladık. Ünye limanını genişlettik, ro ro yüklemesi yapıyoruz. 41 vilayetin Rusya ihracatı buradan yapılıyor artık. Yeni yollarla Mersin 6 saate düştü. Ordu, Kayseri'nin sahili oldu artık.Ordu'daki değişimi en yakın takip edenlerden biriyim. En son 2018'de gelmiştim. Sayın Bakanımızın Ordu'yu 100'de 100 değiştirdiğini görüyoruz. Birinin gözünü kapatıp buraya getirseniz her halde kendisini İsviçre'ye geldi zanneder. Bu kadar güzel bir şehir olamaz. Hacmi bu kadar ufak ama zenginlikleri çok müthiş. Dereleri, yaylaları ile yaşanacak bir şehir Ordu. Ordu Karadeniz'in içinde mücevher gibi parlıyor. Özellikle yapılan tünellerle Mersin'e buradan 6 saatte gitmek çok büyük bir iş. Yatırımlar çok fazla yapılmış. Özellikle Hilmi Bey'in belediye başkanı olmasından sonra Ordu çağ atlamış. Müthiş bir değişim var. Bu güzellikleri biz gördük, bence Türkiye'deki herkesin de bunu görmesi gerekir. Havalimanı var Ordu'ya ulaşmanız çok kolay. Bu güzellikleri insanlar kaçırmasınlar.