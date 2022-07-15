Türkiye’nin yangınla baş döndüren mücadelesi! 24 saatte 3 büyük yangın kontrol altına alında





1 adet İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 adet hava aracı aktif olarak kullanıldı. Çalışmalara 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç katılmıştır. 2 bin 170 personel bu çalışmalara katılmıştır. 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katılmıştır" dedi.