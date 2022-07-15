Türkiye’nin yangınla baş döndüren mücadelesi! 24 saatte 3 büyük yangın kontrol altına alında

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz'da başlayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangınla mücadele hem karadan hem havadan sürdü. Gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.
Her biri ikişer saat havada kalıp, gece 20'şer sorti yaptı. Yangın 24 saat içinde kontrol altına alındı. Dün öğle saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları başlatıldı.
450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız uygun yerlere nakledilmiştir. 4'ü ağır hasarlı, 10 ev zarar görmüştür. Yangından 22 kişi etkilenmiş, 13 kişi taburcu edilmiştir. Kocadağ bölgesinde 500 yaban keçisi kurtarılmıştır.
1 adet İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 adet hava aracı aktif olarak kullanıldı. Çalışmalara 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç katılmıştır. 2 bin 170 personel bu çalışmalara katılmıştır. 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katılmıştır" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN EKİPLERİ TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev alan ekiplerle Bakan Kirişci aracılığıyla telefonda görüştü, kendilerine teşekkür etti.
Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun yangın söndürüldü. Allah beterinden korusun" dedi.
ÇEŞME YANGININDA 2 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün makilik alanda çıkan yangının orman alanına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.
Yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik eleman görev aldı. Yangın kontrol altına alındı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yangınla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, 5'inin serbest bırakıldığını belirterek, "Yangına hayvan barınağı inşaatında çalışan işçilerin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar neden olmuş.
Ovacık'taki yangın yüksek gerilim hatlarının arasından çıkan bir şelaleden kaynaklanmış" dedi. Öte yandan Bergama ilçesi Sağancı mevkiinde de orman dışı alanda yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözle müdahale edilirken bölgede faaliyet gösteren süt tesisi ile tesiste bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan da alevlerin arasında kaldı. Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.