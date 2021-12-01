Türkiye’ye nehirler üzerinden geliyor! Büyük tehlike: Su maymunları...

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Değerlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne'de eğitim toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Edirne'deki nehirlerde ve Gala Gölü'nde popülasyonu giderek artan su maymunlarının ekosisteme ve çevreye olan zararları ele alındı.