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Giriş Tarihi: 27.2.2023 18:53 Son Güncelleme: 27.2.2023 18:56

Türkmen Bakanı Aydın Maruf, deprem bölgesine yardım gönderdi

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro üyesi ve Türkmen Bakanı Aydın Maruf deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım aracı ile birlikte Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

MEHMET DEMİRHAN
Türkmen Bakanı Aydın Maruf, deprem bölgesine yardım gönderdi

Gümrükte gerçekleşen ziyaretin ardından Silopi Kapalı spor salonuna geçen Bakan Maruf ve beraberindekileri, Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Öner Akdan karşıladı. Yardım kamyonetinin Kızılay görevlilerine teslim edilmesinin akabinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Aydın Maruf, "İnşallah bu acı günlerde geçer. Geçmişte de Türkiye'de birçok felaketler olmuştu. Türkiye hepsini atlattı. Bunları da aşar. Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Şuanda birlikte olma zamanıdır. Dayanışma içerisinde çalışmak zamanıdır. Şuanda zor bir süreç var. Bunları aşmak için gerçekten birlikte olmak önemlidir, birlikte hareket etmek önemlidir. Bu bir yardım değil, destektir. Biz her zaman Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyetinin yanındayız. Türkiye Cumhuriyetinin yanında da olmak bizim için bir gururdur. Ayrıca da bizim için bu milli bir meseledir. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyetinin yanındayız. Çünkü geçmişten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti bölgede olan bütün insanlara sahip çıkmıştır. Başta Türkmenler olmak üzere bizimle yaşayan Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize, Hıristiyan kardeşlerimize de zor şartlar altında olan geçmiş dönemde hepsine bir destek sağlamıştır. Hepsine destek vermiştir. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.

Kerkük başta olmak üzere Irak Türkmenleri adına Türkmeneli bölgesinden 6 Şubat'tan sonra deprem gününden itibaren, Iraklı Türkmenler bir seferberlik ilan edildi. Bugüne kadar bu destek kampanyası devam etti. Bundan sonrada bu destek devam edecek" dedi. Açıklamanın ardından Bakan ve beraberindekiler Şırnak'a doğru yola çıktı. Bakan Maruf daha önceki iki ziyaretinde de Tır ve kamyonetlerle depremzedeler için yardımda bulunmuştu.

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Türkmen Bakanı Aydın Maruf, deprem bölgesine yardım gönderdi
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