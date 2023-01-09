Türkmenistanlı işadamı cinayetinin aranan firari sanığı 12 yıl sonra denetimde yakalandı

TUTUKSUZ YARGILANIRKEN KAÇTI

Gaıpov cinayeti dosyasında, Türkmenistanlı Roza Hamreyeva, Azad Hamrayev ile Adem B. ve Ümit D. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Roza Hamreyeva ve Azad Hamrayev, Gaıpov'u para karşılığı bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etmiş, Adem B. ve Ümit D.'nin yardım ettiği içeriğinde ifade vermişti. Ölüm emrini veren Türkmenistan'daki kişinin kimliğine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Açılan davada tutuksuz yargılanan Ümit D., dava devam ederken firar etmişti.